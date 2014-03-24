Melih Gökçek: Sanal alemi boş bırakmaya gelmez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek, Twitter’a erişimin yasaklanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Oğuz Demir'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, yasaktan sonra kendisinin de Twitter’a girdiğini belirten Gökçek, “Birileri delerek giriyorsa bende delerek girerim. Sanal alemi boş bırakmaya gelmez” dedi.

Gökçek, şöyle konuştu:

“Ben Twitter’a girdim, eskiden kılıç kalkan ile savaşılırdı sonra tüfek icat edildi mertlik bozuldu. Şimdi kavga sanal alemde devam ediyor, top tüfek herşey orada. Dolayısıyla bu sanal alemi boş bırakmaya gelmez. Yani burası birileri tarafından nasıl silah olarak kullanılıyorsa bizim de aynı şekilde kullanmamız lazım. Birileri delerek giriyorsa bende delerek girerim. ‘Bak bizde buradayız unutmayın’ demek için girdim. Sayın Başbakan’ın yaptığı davranış yüzde 100 doğru bir davranıştır. Twitter bizim mahkemelerimizden çıkan karara uymak zorundadır.”