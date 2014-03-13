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Melih Gökçek cevap hakkını soruya çevirince yayından alındı

Bugün TV'de Mansur Yavaş'ın katıldığı programda, telefonla canlı yayına bağlanan Melih Gökçek'in konuşmaları tartışmaya yol açınca telefon bağlantısı kesildi

13 Mart 2014 02:04

Bugün TV'de CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın katıldığı programda, Melih Gökçek cevap hakkını kullanmak istediğini belirtip telefonla canlı yayına bağlandı. Gökçek hakkındaki iddialara cevap vermek yerine Mansur Yavaş'a sorular yöneltince programın moderatörlüğünü yapan Bugün gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, duruma müdahale ederek Gökçek'e, "size yöneltilen sorulara cevap verin, yoksa karşılıklı soru cevap şeklinde devam edemeyiz" dedi. Arslan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra telefon bağlantısı kesildi.

Gökçek'in, belediyenin bütçesi ile ilgili sorduğu sorular üzerine Mansur Yavaş, "Merak etmeyin, belediye başkanı olunca o bütçeyi zaten ben yöneteceğim" şeklinde cevap verdi.

Program moderatörü Adem Yavuz Arslan, daha sonra konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gökçek'in yayından alınmasının rejiden kaynaklanan teknik bir problemden dolayı olduğunu belirtti.

İşte Bugün TV'de yaşanan o polemik:

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