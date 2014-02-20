Melih Gökçek 'o pankartı ben asmadım' dedi ama 'fikri' savundu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ethem Sarısülük'ün ölümünün ardından asılan "Değerli Türk Polisi Ankara sizinle gurur duyuyor" afişiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Gökçek, 'Değerli Türk Polisi Ankara sizinle gurur duyuyor' parkartını ben astırmadım. Polislerimle şeref duyuyorum" dedi.

Ahmet Hakan, gazeteci konukları CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ve Habertürk Ankara Temsilcisi Erdal Şen'le birlikte sordu, Gökçek yanıtladı.

İşte Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları...

- Siyasi konulara seçimden sonra gireriz. Çünkü ben şimdi belediye başkan adayıyım. Belediye başkanlığı ile ilgili konuları anlatalım. Siyasi işlere boğduk mu, bizim projeler de güme gider, bana soracağınız belediye ile ilgili konular da güme gider. Güme gitmesin. Seçimden sonra yaparız.

- Yerel seçimin, genel seçim havasına döndüğünü düşünüyorum.

- 5. dönem için bir numaralı projelerimizden biri "Ankapark Projesi". Önce 5 milyon, sonra 10 milyona kadar ziyaretçi beklediğimiz bir proje. Birçok park çeşidini bir araya getiren, dünyanın en büyük dinazorunu da içinde bulunduracak büyük bir proje.

Disneyland'ı geçtiğimiz dönem de söyledim. Disneyland'la birebir görüştük. Ancak onlar bu işlere girmiyor. Turizmi Ankara'ya çekebilmek için dev bir proje yapmalısınız. Ana çıkış nokta turizm.

Ankara'yı turizm açısından harekete geçirmek için yatırıma ihtiyaç var. B proje Ortadoğuyu ankraya çejkecek. inşallah ağustos sonunda ana tema parkı, hayvanat bahçesini de 1 yıl içinde bitireceğiz. Ankaralıları davet ediyorum. İnşaat devam ediyor.

Disneyland yabancı bir isim. "Anka", anka kuşundan geliyor. Selçuklu mimarisinden de etkileniyoruz.

Ankara'daki kapılar

- Ankara'da giriş kapıları var. Ankara'da belli bazı temalar işlenmeli. Turizm gelişirse Ankara'da gelenleri gezdirebileceğimiz yerler olur. Ankara'daki 5 kapı bence çok estetik. Ben ağzımla kuş tutsam bunu beğenmeyecek olan bir "Mimarlar Odası" var.

- Ankara'da yapılacak saatlerin ve kapıların maliyeti toplam 31 milyon TL.

- Önümüzdeki dönem temalı saatler de bunlara ekleyecğiz. Saat başı seymenler çıkıp, oynayacaklar.

- Saatleri araştırma yapıp çizdirdik. Tek tek mimar ismi veremem. Beldiyedeki bir grup arkadaşımızla en güzellerini seçtik.

- Açık gezi araçları yaptık. Bunlarla turlar yapacak insanlar.

- CHP 'lilerde yıkmak vardır. Onlar yıkmak için geliyorlar.

Kentsel dönüşüm olabilir mi?

- TOKİ konutları çeşitlensin daha güzel dizaynlar çıksın istiyoruz.

ODTÜ yolunun ismi

- Yolun adı "Malazgirt 1071" çünkü Anadolu Bulvarı'nın devamı o yol. Biz de Anadolu'ya 1071'de girdik, bu nedenle... İsmi ben buldum, Meclis de kabul etti.

- Ayın 25'inde, 14.00'te açılacak yol. Ankara'daki trafik sıkışıklığını gidermek amaçlı için yolu açmak zorundaydık.

- ODTÜ rektörü ile direk olarak görüşemedik. Biz tüm rektörlerle devamlı toplantı yapıyoruz. Zira birçok üniversite ile projelerimiz var. Bu toplantılara katılmayan ODTÜ Rektörü ve Ufuk Üniversitesi rektörü var.

- ODTÜ Rektörü'nü davet ediyorum. Gelmiyor...

- ODTÜ Rektörü 'şubat tatilinde yapalım' dedi, biz işi bayramda yaptık.

Çelik kafesin yapımı-sökümü bir kamu zararı değil midir?

- Müstakil bir arazisi yok buranın. Ben çelik yığınını ve yerini sattım. Arazi üst hakkını sattığım kişi çelik kafes satıyor. Neden zarar olsun? Üst hakkı demek çelikle beraber kafesin satışı demektir, orada zarar yok.

Sosyal medyadaki Gökçek

- Twitter'ı kendim kullanıyorum. Ben herkesi twitter kullanmaya teşvik ediyorum.

- CHP adayının kendi kendini yalanlayan ifadeleri var. bir taraftan twitterdan "affetmiyorum" diye bana yükleniyor, diğer taraftan kendi dava açıyor.

- 1600 dava açtım. Özür dileyenleri affediyorum ama diğerlerini değil. Günde 5 dakika geçirmiyorum twitterda. Beni en çok "Unfollow" yapanlar beni takip ediyorum.

- Sosyal medyada 1 milyon 400 bin takipçim var.

Ethem Sarısülük olayı

- Türk polisiyle iftihar ediyorum. "Değerli Türk Polisi Ankara sizinle gurur duyuyor" parkartını ben astırmadım.

- Polislerimle şeref duyuyorum. Ölüm hadisesinin nasıl cereyan ettiğini birlikte gördük. Polis linç edilmek istendi. Linçten kurtulmak için kaçıyor. Kaçarken taş atıyorlar. Taş eline çarpıyor ve çarptığı anda silah çocuğu öldürüyor.