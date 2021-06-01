Melih Bulu'nun atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri için yaptığı paylaşım tepki çekti!

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurum dışından atanan Melih Bulu'nun arkadaşı ve atanmış danışmanı Volkan Gazioğlu'nun 99 gündür eylemde olan akademisyenler hakkında yaptığı paylaşım tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu'yu dün 99'uncu kez protesto etti. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 22'nci haftasına girilirken akademisyenler arkalarını rektörlük binasına döndüler. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı nöbet uzun süre alkışlarla devam etti.

Akademisyenlerin devam eden protestosu hakkında tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Eylemler sırasında kendisini Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan ve daha sonra danışman olarak atanan Volkan Gazioğlu, yaptığı paylaşımda akademisyenleri ABD'ye hizmetle suçladı. Gazioğlu'nun paylaştığı fotoğrafta akademisyenler ABD bayrağını üniversiteye dikmeye çalışıyor. Bu paylaşımı kısa sürede tepki çekerken, Gazioğlu'ndan bir açıklama gelemedi.

TIKLAYIN | Boğaziçi akademisyenleri nöbetin 99'uncu gününde

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde öğrencilere çikolata dağıtan Melih Bulu'nun arkadaşı Volkan Gazioğlu rektör danışmanı oldu