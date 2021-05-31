Boğaziçi akademisyenleri nöbetin 99'uncu gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından dersi engellenen Feyzi Erçin'e destek oldu. Rektör olarak atanan Melih Bulu ve ders engellemesi protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurum dışından atanan Melih Bulu, üniversitenin akademisyenleri tarafından 99'uncu kez protesto edildi. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 22'nci haftasına girilirken akademisyenler her işgünü olduğu gibi bugün öğlen de arkalarını rektörlük binasına döndüler.

Boğaziçi akademisyenleri ellerinde taşıdıkları "Feyzi Hoca Yalnız Değildir" dövizleri ile #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz dedi. Çok sayıda öğrencinin de katıldığı nöbet uzun süre alkışlarla devam etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Akademisyenler daha sonra ellerindeki "Feyzi Hoca yalnız değildir" dövizlerini rektörlük kapısına bırakarak Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesini keyfi şekilde engellenmesini de protesto etti. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün “Film Çalışmaları Programı” kapsamında, 2013 yılından beri yarı zamanlı olarak FA kodlu Film dersleri vermekte olan Feyzi Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi, Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından onaylanmamıştı.