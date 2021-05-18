Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde öğrencilere çikolata dağıtan Melih Bulu'nun arkadaşı Volkan Gazioğlu rektör danışmanı oldu

Boğaziçi Ünversitesi'nde rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylemler sırasında kendisini Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan ve öğrencilere çikolata dağıtmak isteyen Volkan Gazioğlu rektör danışmanı olarak atandı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde, elinde çikolata paketiyle rektörlük binasından çıkıp öğrencilerin yanına gelen kişi, çikolataları öğrencilere ikram etti.

Gelen ikramı geri çeviren öğrenciler, duruma tepki göstererek rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protestolar sırasında tutuklanan arkadaşlarını hatırlattı.

Öğrenciler o anları, "Boğaziçi Direniyor" isimli hesaptan "Kayyumluk binasından çıkıp kendini Melih Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan kişi öğrencilere çikolata vermeye çalıştı. Daha bugün tutuklanan arkadaş sayımız 11'e yükselirken bu ne pişkinlik? Çikolata değil #Arkadaşlarımızıİstiyoruz ve mücadelemiz ile alacağız!" ifadeleriyle paylaştı.

TIKLAYIN | Boğaziçili öğrenciler, kendini Melih Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan kişinin çikolata ikramını böyle geri çevirdi