Melih Bulu, görevden alındıktan 1 gün sonra sosyal medya hesabından rektör titrini kaldırdı

Boğaziçi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, Twitter profilinde yazan rektörlük titrini sildi.

7 ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alındı.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti.

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Görevden alındıktan sonra karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasına rağmen, Prof. Dr. Bulu Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürmüştü. Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermeye bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi. Prof. Bulu, paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Prof. Dr. Melih Bulu, sosyal medya hesabından "rektör" titrini bugün sildi.