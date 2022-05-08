Melih Altınok’tan İmamoğlu yorumu: Keşke biraz daha cesur olup "intikam, intikam" diye tempo tutan güruhun lincine direnebilseydi

Sabah yazarı Melih Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna davet ettiği bazı gazeteciler üzerinden gelen eleştiriler üzerine sarf ettiği “Vız gelir tırıs gider”, “Akıllı olunmalı” açıklamaları için özür dilemesini eleştirdi; “Keşke biraz daha cesur olup ‘intikam, intikam’ diye tempo tutan güruhun lincine direnebilseydi” dedi.

Altınok, “İmamoğlu, Nagehan’ı sahiplenerek doğrusunu yaptı” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“İmamoğlu, Karadeniz turuna götürmeye karar verdiği gazeteci heyetine eski yandaşları da dahil ederken neyi hedefledi... Bu tartışmayı ve sonuçlarını öngördü mü bilmiyorum. Belki de istediği sadece Kılıçdaroğlu'nun örgüt desteği vermeyerek gömmeye çalıştığı Karadeniz turunu konuşturmak için biraz sansasyondu. Ama ne olursa olsun doğru olanı yaptı. Keşke biraz daha cesur olup ‘intikam, intikam’ diye tempo tutan güruhun lincine direnebilseydi... Kendisine parmak sallayanlara gecesinde ‘Vız gelir tırıs gider, akıllı olun’ dedikten sonra sabahında özür dilemeseydi.”

“Gözler Akşener'de, yüzünde ‘Rabbi Yesir’ gördüm dediği İmamoğlu'na bakalım sahip çıkabilecek mi?”

Altınok ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu’na desteğini hatırlatarak, “Şimdi gözler Meral Akşener'de. Yüzünde "Rabbi Yesir" gördüm dediği, Fatih'e benzettiği Ekrem İmamoğlu'na bakalım sahip çıkabilecek mi?” diye yazdı.

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