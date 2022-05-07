İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" ifadesine sosyal medyada tepki yağdı
07 Mayıs 2022 09:11
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İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" ifadesine sosyal medyada tepki yağdı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna davet ettiği gazeteciler üzerinden gelen eleştirilere verdiği yanıtta kullandığı, “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” ifadeleri tepki çekti. İmamoğlu, Twitter’da Trend Topic (TT) listesine girerken, siyaset ve sanatçı camiası da dahil pek çok kişiden eleştiri aldı. İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle: