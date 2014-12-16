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Politika

Melda Onur'dan TBMM'de Ali İsmail Korkmaz'lı, Çarşı eylemi

CHP'li Melda Onur, TBMM'de yaptığı konuşmada "Çarşı vicdandır, yargılanamaz" sloganı attı

16 Aralık 2014 19:36

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Beşiktaş taraftar grubu çArşı'ya destek vermek için TBMM Genel Kurulu'nda ceketini çıkartarak, içinde Kartal resmi bulunan tişörtüyle kaldı. 

TBMM Genel Kurulu'nda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'nci tur görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Beşiktaş taraftar grubu çArşı'ya yönelik yargılamayı eleştirdi.

Onur, “Çarşı'nın darbe yapacağına inandırmaya çalışmak tam da bir yalancı çobanlıktır. Çarşı toplumsal muhalefette sizden önce de vardı" dedi.

 

Ceketini yere fırlattı

 

DHA'nın haberine göre, kürsüdeyken önce ceketini çıkartıp yere fırlattı. Ardından da üzerinde Kartal resmi olan ve 'Asi Ruhumuz Burda' yazılı tişörtle kaldı.

Bu tişörtü de çıkartıp kürsüye bırakan Onur, gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle kaldı.

 

Size üçlü çektireyim

 

'Size üçlü çektireyim' diyen Onur, elini havaya kaldırarak, 'Ali İsmail Korkmaz' ve 'Çarşı vicdandır, yargılanamaz' sloganı attı. Ardından da çeketini ve tişörtü alarak yerine geçti.

 

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