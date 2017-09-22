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Dünya

Meksika'da kurtarma görevlileri neden yumruklarını kaldırıyor?

Etraftakilerden tamamen sessiz olmalarını isteme yöntemi

22 Eylül 2017 16:07

Meksika'da salı (19 Eylül 2017) günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı cuma günü itibariyle 286'ya çıktı. Başkent Meksiko ve çevresindeki birçok binayı yerle bir eden depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları özellikle başkentte çöken Enrique Rebsamen İlkokulu'nda yoğunlaştı. İlkokulun enkazı altında hâlâ hayatta olanların bulunduğuna inanılıyor.

Deprem sonrası Meksika'dan gelen fotoğraf ve videolarda, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerin iki yumruklarını birden havaya kaldırmaları dikkat çekiyor. Peki görevliler bu hareketi neden yapıyor?

Bu, arama-kurtarma çalışanlarının enkaz altındaki sesleri duyabilmek için etraftakilerden tamamen sessiz olmalarını isteme yöntemi.

Kurtarma çalışmalarını takip eden pek çok gazeteci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bu yöntemi dile getirdi.

Gazeteci Gigi Graciette, paylaştığı videoyla Meksiko'da çöken fabrikadaki kurtarma çalışmalarında yer alan polis köpeğinin yaşam belirtisini tespit etmesi üzerine ekibin sessizlik istediğini yazıyor.

Kurtarma çalışmalarına profesyonel ekiplerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da katılıyor.

Gazeteci Juan Carlos Aguirre, bu fotoğrafı "Meksiko'da sessizliğin işareti" ifadesiyle paylaştı.

Meksika'daki son deprem, 1985'te binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremin yıldönümünde ve deprem tatbikatından iki saat sonra meydana gelmişti.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflar, yıkılmış binaları, enkazların etrafında harıl harıl çalışan görevlileri ve ağlayan insanları gösteriyor. Ancak diğer yandan gönüllüler de kısa sürede örgütlendi.

Vatandaşların hayatta kalanları bulmak için çalışmalara katıldığı, sıra sıra dizilip su taşıdığı da fotoğraflarda yer alıyor.

Amerikan NBC televizyonunun muhabiri Miguel Almaguer, kurtarma çalışanları sessizlik istediğinde olay yerindeydi. Almaguer bu sırada çekilmiş bir videoyu, "Arama-kurtarma çalışmaları bölgesinde sessizlik çağrısı. Burada onlarca çocuk ölü, kayıp ya da hayatta. İşte seslerini duydukları an" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyaya paylaşılan afişler de halkı bilgilendirmede büyük rol oynadı. Aşağıda dayanışma anlamına da gelen yumruk sembolünün kullanıldığı afişte, "Yumruklar yukarı. Hayatta kalanlar yardım istiyor" deniyor.

 Alttaki afişte soldan sağa sırasıyla "Sessizlik, hareket etme, çalışmaya devam et ve suya ihtiyacımız var" yazıyor.

 

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