Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Oaxaca'da 11 bin evin depremden hasar gördüğü ya da yıkıldığını belirtilirken, bu sayının Chiapas'da 5 bin olduğu kaydedildi.

Depremden en çok etkilenen yerlerden Juchitan kentinde, askerler ve federal polis ekipleri, hasarlı binaların yıkımına yardımcı oldu. Çevre bölgelerden gelen gönüllüler de deprem mağdurlarına yardım dağıtımlarına katıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söylemişti.