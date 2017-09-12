T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Depremin ardından yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildi

12 Eylül 2017 13:27

Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Oaxaca'da 11 bin evin depremden hasar gördüğü ya da yıkıldığını belirtilirken, bu sayının Chiapas'da 5 bin olduğu kaydedildi.

Depremden en çok etkilenen yerlerden Juchitan kentinde, askerler ve federal polis ekipleri, hasarlı binaların yıkımına yardımcı oldu. Çevre bölgelerden gelen gönüllüler de deprem mağdurlarına yardım dağıtımlarına katıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söylemişti.

ETİKETLER

Meksikadeprem

İlgili Haberler

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem!

Depremde 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24