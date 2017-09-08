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Dünya

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem!

Depremde 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

08 Eylül 2017 11:15

Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremde en az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

​Depremin merkez üssünün Pijijapan kasabasının 123 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

​USGS verilerine göre, Meksika'nın Chiapas kentinin 97 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen depremin derinliği de 35 kilometre olarak ölçüldü.

Guatemala sınırına oldukça yakın olan bir bölgede oluşan depremin ardından çok sayıda Meksikalının panik içerisinde sokağa çıktığı aktarıldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede tsunami oluşabileceği uyarısı yaptı.

Meksikalı yetkililer depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika'nın Sivil Savunma Dairesi,  depremin 1985 yılında ülkede yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğunu belirtiyor.

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