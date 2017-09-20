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Dünya

Meksika depreminde Maradona'nın 'Tanrının Eli' dediği golü attığı Azteca stadı çatladı, maç ertelendi

Estadio Azteca stadyumunda büyük çatlaklar oluştu

20 Eylül 2017 03:31

Meksika'da 7.1 şiddetindeki depremde Maradona'nın 'Tanrının Eli' dediği golü attığı Azteca stadı çatladı. Statta bu gece e oynanması planlanan Club America-Cruz Azul karşılaşması Estadio Azteca'daki büyük hasar nedeniyle ertelendi.

Meksika Kupası'nda oynanacak olan Club America-Cruz Azul mücadelesi, Azteca Stadı'nın bugünkü depremde zarar görmesi sebebiyle ertelendi. Estadio Azteca stadyumunda büyük çatlaklar oluştu.

Bu nedenle 20 Eylül Çarşamba günü 04.00'te oynanması planlanan Club America-Cruz Azul karşılaşması ertelendi. 

Estadio Azteca, Maradona'nın İngiltere'ye Dünya Kupası'nda 1986'da eliyle gol attığı stat olarak biliniyor. Maradona bu gol için 'Tanrının Eli' ifadesini kullanmıştı.

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