Meksika depreminde Maradona'nın 'Tanrının Eli' dediği golü attığı Azteca stadı çatladı, maç ertelendi

Meksika'da 7.1 şiddetindeki depremde Maradona'nın 'Tanrının Eli' dediği golü attığı Azteca stadı çatladı. Statta bu gece e oynanması planlanan Club America-Cruz Azul karşılaşması Estadio Azteca'daki büyük hasar nedeniyle ertelendi.

Meksika Kupası'nda oynanacak olan Club America-Cruz Azul mücadelesi, Azteca Stadı'nın bugünkü depremde zarar görmesi sebebiyle ertelendi. Estadio Azteca stadyumunda büyük çatlaklar oluştu.

Bu nedenle 20 Eylül Çarşamba günü 04.00'te oynanması planlanan Club America-Cruz Azul karşılaşması ertelendi.

Estadio Azteca, Maradona'nın İngiltere'ye Dünya Kupası'nda 1986'da eliyle gol attığı stat olarak biliniyor. Maradona bu gol için 'Tanrının Eli' ifadesini kullanmıştı.