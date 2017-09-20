Meksika 7.1'le sarsıldı: 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 200 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Şiddetli deprem nedeniyle çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı ve ölü sayısının artmasından kaygı duyulduğu belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, başkent Mexico City'deki Coapa ilçesinde bir okulun çökmesi sonucu 20'den fazla çocuğun öldüğünü, 30'unun da kayıp olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise ölü sayısının en az 224 olduğunu duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

​​Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Depremin yıldönümünde yeni deprem

19 Eylül 1985'te Meksika’yı vuran şiddetli depremde yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Başkentin yaklaşık 120 kilometre güneyinde ve yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, 32 yıl önceki depremin yıl dönümüne denk geldi.

Yetkililer dün yerel saatle 13.14'te meydana gelen depremden 2 saat önce, 1985'te yaşanan depremin yıl dönümü için bir tatbikat yapıldığını açıkladı.