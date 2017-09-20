Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem; en az 139 ölü

Meksika'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 51 kilometre altında meydana geldi. Deprem sonrası en az 139 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Depremin merkez üssü olan Puebla kenti başkent Mexico City'e 130 kilometre uzaklıkta. Deprem başkent Mexico City'de de hissedildi, binlerce insan sokaklara çıktı. 27 bina çöktüğü, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Meksika'da meydana gelen şiddetli depremde insanlar sallanan binalardan kaçarak sokaklara koştu. Mexico Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.