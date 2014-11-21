Meksika'da kayıp öğrenciler için eylemler

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yetkililerin uyuşturucu çeteleri tarafından öldürüldüğünü söylediği kayıp 43 öğrencinin aileleleri öncülüğünde kitlesel protestolar düzenlendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, aileleri taşıyan konvoy ülkeyi turladıktan sonra günü başkente ulaştı.

Çoğu kişi yetkililerin açıklamasına ikna olmuyor ve hala öğrencilerin sağ bulunabileceği umudunu taşıyor.

Üç farklı noktada düzenlenen protestolardan önce havaalanı yakınlarında maskeli eylemciler polisle çatıştı.

Kayıp öğrencilerden 19 yaşındaki Magdelono'nun babası Francisco Lagro "İki aydır nerede olduklarını bilmiyoruz. Hiçbirşey bilmiyoruz ve çaresiziz. Ne yapıyorlar? Nasıl koşullardalar? Yiyeyecekleri, içecekleri varmı, Bağlı halde mi tutuluyorlar. Çok fazla sorumuz var" dedi

Üç farklı protestoya protestolara binlerce kişi katılırken, kentin ana meydanı Zocalo'da da binlerce eylemci toplandı.

Havalaanı yakınlarındaysa 200 maskeli protestocu kendilerini dağıtmaya çalışan güvnelik güçlerine taş ve molotof kokteylleri attı.

Polis olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Yürüyüşler nedeniyle başkentte birçok işyeri de kapalı.

Eylemciler genel grev çağrısında da bulundu. Meksika'nın diğer bölgeleri ve ülke dışında da eylemler yapılıyor.

'İstikrarı bozma' suçlaması

Mexico City'deki BBC Muhabiri Wyre Davies kayıp öğrencilerin yolsuzluk ve şiddete karşı muhalefeti harekete geçirdiğini söylüyor.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto bazı eylemcileri "istikrarı bozmaya çalışmakla" suçladı.

Uzmanlar eylemlerin Nieto'nın iki yıllık iktidarında karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söylüyor.

43 öğrenci 26 Eylül'de Mexico City'nin 200 kilometre kadar güney batısındaki Iguala kasabası yakınlarında gösteri yapmak istemiş ve polisin müdahalesine uğramışlardı.

Yerel polis yetkilileri öğrencileri gözaltına aldıklarını ve daha sonra bölgede faaliyet gösteren Guerreros Unidos adlı uyuşturucu çetesi mensuplarına verdiklerini itiraf etti.

Başsavcı Murillo Karam yakalanan çete üyelerinin de öğrencileri öldürüp yaktıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Çete üyelerinin, yanmış cesetleri çöplük olarak kullanılan bir suya attıklarını ve şu anda kendisi de tutuklu olan çete liderine de öğrencileri hasım çeteye mensup olduklarını düşünerek öldürdüklerini söyledikleri kaydediliyor.

Çöplükte yapılan aramada plastik torbalara doldurulmuş yanık ceset kalıntıları bulunmuştu.

Olayın meydana geldiği Iguala'nin Belediye Başkanı Jose Luis Abarca da polise öğrencilere müdahale emri verdiği gerekçesiyle tutuklu.

Guerrero eyaletinin valisi Angel Aguirre geçen ay öğrencilerin bulunamamasıyla oluşan baskılar sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı.

Son on yıl içinde Meksika'da 100 binden fazla kişi öldü, 27 bin kişi de kayboldu.