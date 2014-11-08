Meksikalı çete üyesinden itiraf: Polis 43 öğrenciyi çöplüğe getirdi, biz de öldürdük

Meksika'nın Guerrero eyaletinde eylül ayı sonunda 43 sol görüşlü öğretmenlik okulu öğrencisinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan üç çete üyesi, öğrencilerin öldürüldüğünü itiraf etti. Şüpheliler, yaklaşık 40 gündür kayıp olan öğrencilerin kendilerine polis tarafından teslim edildiğini söyledi. Çete üyelerinden biri öğrencilerden bazılarının da benzinle yakıldığını belirterek, "Polis, gençleri Cocula bölgesindeki çöp alanına getirerek bize verdi. Onların bazıları zaten öldürülmüştü. Biz hepsini öldürdük” diye konuştu.

Meksika Başsavcısı Jesus Murillo Karam, 26 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Iguala'da kaybolan öğrencilere ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Buna göre öğrenciler önce polis tarafından gözaltına alındı. Öğrencilerden 6'sını öldüren polis, 43'ünü ise "Guerreros Unidos" (Birleşik Savaşçılar) isimli uyuşturucu çetesine teslim etti.

Öğrenciler çete mensupları tarafından bir çöp toplama alanında kurşuna dizildi. Çete mensupları, benzin döktükleri cesetleri 14 saat boyunca yaktılar. Kalan parçalar çöp torbalarına doldurulduktan sonra bir nehre atıldı.

Başsavcı Karam, bulunan parçalarda genetik çalışma yapmanın zorluğuna dikkat çekerek Avusturyalı bir uzman şirketten yardım istendiğini söyledi.

Başkan talimat verdi, polis 'müdahale' etti

Bu arada olayın perde arkasına ilişkin yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Buna göre solcu öğrencilerin, karısı María de Los Ángeles Pineda aleyhine bir eylem düzenlemeyi planladığını haber alan İguala belediye başkanı José Luis Abarca, polislere "müdahale" etmeleri talimatını verdi.

Başkan Abarca'nın uyuşturucu kartelleriyle yakın ilişki halinde olduğu ileri sürülüyor. Haftalardır kayıp olan başkan ve karısı, Salı günü başkent Meksiko'da yakalanmıştı. Soruşturmada toplam 74 kişi gözaltına alındı. Bunların 36'sını polis ve çok sayıda çete mensubu meydana getiriyor.

Kayıp yakınları yetkililere inanmıyor

Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto da kayıplarla ilgili devreye girmiş, bir yurtdışı gezisini yarıda kesen Nieto, kayıp yakınlarına adalet sözü vermişti.

Kayıp yakınları Başsavcı Karam'ın açıklamasını kuşkuyla karşıladı. Ailelerin sözcüsü Felipe de la Cruz, "Aksi ispatlanana kadar çocuklarımızın hayatta olduğuna inanıyoruz. Onları aramaya devam edeceğiz" dedi. Kayıp yakınları, umutlarını arama çalışmalarına katılan Arjantinli adli tıp heyetine bağladı.