Meksika'da kaçırılan 43 öğrenci öldürüldü!

Meksika'nın Guerrero eyaletinde eylül ayı sonunda 43 öğretmenlik okulu öğrencisinin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan üç çete üyesi, öğrencilerin öldürüldüğünü itiraf etti. Şüpheliler, yaklaşık 40 gündür kayıp olan öğrencilerin kendilerine polis tarafından teslim edildiğini söyledi. Çete üyelerinden biri öğrencilerden bazılarının da benzinle yakıldığını belirterek, "Polis, gençleri Cocula bölgesindeki çöp alanına getirerek bize verdi. Onların bazıları zaten öldürülmüştü. Biz hepsini öldürdük” diye konuştu.

Başsavcı Jesus Murillo Karam, düzenlediği basın toplantısında, yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular kapsamında Cocula bölgesinde çok sayıda ceset bulduklarını belirtti.

Bölgenin, öğrencilerin en son görüldükleri güneybatıdaki Iguala kentine 13 kilometre uzaklıkta olduğuna işaret eden Karam, “Büyük ihtimalle cesetler kayıp öğrencilere ait. Paylaştığımız bu bilgilerin öğrencilerin yakınlarında büyük acılar yarattığını biliyorum. Acılarınızı paylaşıyorum” dedi.

Federal polis kayıp öğrencileri böyle aradı.

Başsavcı Karam, basın toplantısında, gözaltına alınan Guerreros Unidos veya “Birleşik Savaşçılar” olarak bilinen uyuşturucu çetesinin üç üyesinin, öğrencileri öldürdüklerini itiraf ettikleri görüntüyü basın mensuplarına gösterdi.

Görüntüde, gözaltına alınan çete üyelerinden Agustin Garcia, öğrencilerin birçoğunun öldürüldüğünü ve bazılarının da benzinle yakıldığını itiraf ederek “Polis, gençleri Cocula bölgesindeki çöp alanına getirerek bize verdi. Onların bazıları zaten öldürülmüştü. Biz hepsini öldürdük” diye konuştu. Öldürülen öğrencilerin bazılarının cesetlerinin poşetlere konularak nehre atıldığı bildiriliyor.

Cocula'daki çöp alanı

Basın toplantısının ardından kaçırılan öğrencilerin aileleri, yetkililerin açıkladıkları her şeyi reddettiklerini belirttiler.

Öğrencilerden birinin babası Felipe de la Cruz, yapılan açıklamaların hükümetin bir yalanı olduğunu ifade ederek, “Hükümetin paylaştığı bu bilgileri asla kabul edemeyiz. Yetkililer, ailelere işkence etmekten vazgeçmeli” dedi.

Guerrero'da 26 Eylül'de öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından öğrenciler, son kez 27 Eylül'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilirken görülmüştü. Öğrencilerin bulunması için düzenlenen operasyonlar sırasında bölgede 11 toplu mezar bulunmuş ve mezarlardan 38 kişinin cesedi çıkarılmıştı. Yapılan testler, cesetlerin kayıp öğrencilere ait olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Olayla ilgili soruşturmayı yöneten müfettişler, öğrencilerin Iguala'nın eski Belediye Başkanı Jose Luis Abarca Velazquez'in emriyle gözaltına alınarak Guerreros Unidos uyuşturucu karteline teslim edildiğinden şüphelendiklerini dile getirmişti. Şiddet olaylarının ardından kentten ayrılarak geri dönmeyen ve hakkında tutuklama emri çıkarılan Velazquez yakalanmıştı. Operasyonlarda aralarında çok sayıda yerel polisin yanı sıra Guerreros Unidos uyuşturucu kartelinin liderinin de bulunduğu 56 kişi gözaltına alınmıştı.