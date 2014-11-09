Meksika'da öfke büyük



Yürütülen soruşturma kapsamında Meksika'da kaçırılan öğrencilerin öldürüldükleri tahmin edilirken, olayı protesto etmek için düzenlenen gösterilere şiddet olayları karıştı.

Yaklaşık 300 maskeli göstericinin Guerrero eyaletinde hükümet binalarına saldırdığı ve araçları da ateşe verdiği bildirildi. Göstericiler, "Arkadaşlarımızı canlı olarak geri istiyoruz" diye sloganlar attı.

Başkent de karıştı

Başkent Meksiko'da da protesto gösterileri düzenlendi. Bir grup eylemci Ulusal Saray'a zorla girmeye çalıştı, binanın çevresinde barikatlar oluşturdu.

43x43 Hareketi'nin sözcüsü Jose Alcaraz Garcia, gazetecilere yaptığı açıklamada "Meksika üzüntü içinde ve hiç olmadığı kadar öfkeli" diye konuştu.

Çete üyeleri itiraf etti

Meksika'da altı hafta önce bir bağış toplama etkinliğinden dönerken kaçırılan 43 öğrencinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olayı soruşturan başsavcılık, öğrencileri öldürdüğü iddia edilen 'Guerreros Unidos' adlı uyuşturucu çetesinin üç üyesinin sorgulandığını ve zanlıların sorguları sırasında öğrencilerin öldürüldüğünü itiraf ettiklerini kaydetmişti.

Kanlı eyleme yerel emniyet gücüne bağlı bazı polis memurlarının ve Iguala kentinin eski belediye başkanının da bulaştığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak 70 kadar kişi gözaltına alındı.

Polisler kaçırmıştı

Öğrencilerin önce Iguala polisi tarafından kaçırıldığı ve polislerin öğrencileri daha sonra çete üyelerine teslim ettiği sanılıyor. Kaçırılan öğrencilerin öldürüldüğü, cesetlerinin de benzin dökülerek yakıldığı belirtiliyor. Kurban yakınları ise kimlik tespiti yapılmadan öğrencilerin öldüğüne inanmayacaklarını söylüyorlar.