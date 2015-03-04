Başına ödül konulan uyuşturucu kartelinin lideri tutuklandı

Meksika'daki ünlü uyuşturucu karteli Zetas'ın lideri Omar Trevino Morales güvenlik güçlerince yakalandı.

Morales'in bu sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey kentinde asker ve polislerin ortak operasyonu sonucu tutuklandığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre; Omar Trevino'nun, erkek kardeşi Miguel Angel'in 2013'te yakalanmasından bu yana Zetas kartelinin yönetimini yürüttüğü tahmin ediliyor.

Meksika polisi birkaç gün önce de Servando "La Tuta" Gomez adlı bir diğer uyuşturucu liderini ele geçirmişti.

Gomez, Michoacan eyaletindeki Tapınak Şövalyeleri kartelinin lideriydi.

Z-42 adıyla bilinen Morales uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla ABD ve Meksika'da aranıyordu.

Omar Trevino Morales'in yakalanması için Meksika hükümeti 2 milyon dolar, ABD hükümeti de 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Zetas kartelinin, ülkedeki uyuşturucu şebekeleri arasında en kanlı eylemleri düzenleyen gruplardan biri olduğuna inanılıyor.

2011 yılında Monterrey'deki bir gazinoya düzenlenen ve 52 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan kundaklama eyleminden ve 2012 yılında 48 kişinin öldürülerek başları kesilmiş halde bir yana yığılmasından bu kartel sorumlu tutuluyor.