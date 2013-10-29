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Dünya

Uyuşturucu karteli şehrin elektriklerini kesti

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, silahlı halk savunma birlikleri, bölgedeki uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon düzenledi

29 Ekim 2013 09:55

Meksika’da, halk grupları ile polisin operasyonunda kayıp veren uyuşturucu karteli, 400 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, silahlı halk savunma birlikleri, bölgedeki uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon düzenledi.

Polisin de destek verdiği gruba kent merkezinde keskin nişancılar ateş açarken, yaralananlar oldu.

İki grup arasındaki çatışmalarda bazı uyuşturucu karteli üyeleri öldürülünce, çetenin intikamı gecikmedi.

‘Tapınak Şovalyeleri’ isimli uyuşturucu karteli, eyaletteki elektrik santralleri ve benzin istasyonlarını ateşe verdi. 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Meksika'da merkezi hükümetin uyuşturucu çeteleriyle başa çıkamamasının ardından birçok kentte halk silahlanarak çetelere karşı mücadele ediyor.
 

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