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Yaşam

Meksika'da kartele girmek için insan kalbi yemişler

Görgü tanıkları, Tapınak Şövalyeleri ve Michoacana Ailesi kartellerinin insan kalbi yediğine şahit olduklarını belirtti

08 Ocak 2015 19:15

Meksika’nın batısındaki Michoacan eyaletinin Federal Güvenlik Komiseri Alfredo Castillo, ülkedeki kartellerden bir kısmının, bünyesine katılacakları, daha önce öldürdükleri insanların kalplerini yemeye zorladığını açıkladı. Castillo, kartellerin bu uygulamayı “casusların kökünü kazımak” amacıyla yaptığını belirtti.

Russia Today’de yer alan habere göre, uygulamanın karteller arasında yaygın olmadığını ifade eden güvenlik yetkilisi, görgü tanıklarının, Tapınak Şövalyeleri ve Michoacana Ailesi kartellerinin insan kalbi yediğine şahit olduğunu söyledi. Castillo, “Kartele giriş törenlerinde insanların parçalanmasından kalplerinin servis edilmesine kadar birçok şey yapılıyor” dedi

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