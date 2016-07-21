Mehmet Şimşek’ten OHAL ilanı sonrası açıklama: Alınacak kararlar piyasa dostu olacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL ilan edileceğini açıklamasının ardından ekonomiyle ilgili açıklamada bulundu.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alınacak kararlar piyasa dostu olacak, yapısal reformlar önceliklendirilecektir. Hedef kalıcı bir şekilde ihanet şebekesinin çökertilmesidir" ifadelerini kullandı.

Haberturk.com'un haberine göre Şimşek, daha sonra İngilizce paylaştığı mesajlarda da şu ifadeleri kullandı:

Bugün her ikisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, MGK ile başlayan ve Bakanlar Kurulu ile devam eden, 10 saat süren toplantılar gerçekleştirdik. Ana başlık, başarısız olan darbe girişimi ve akabinde düzeni yeniden sağlamak için alınacak önlemler, yargıya verilen sorumluluk ve başka olayların ortaya çıkmasının önüne geçmekti.

Geniş kapsamlı tartışmalar sonucunda, 3 aylık OHAL ilan edilmesine karar verdik. Bu önlem, darbecilerin hızla tespiti ve adalete teslim edilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye'de ilan edilen OHAL kararı, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü gibi konularda kısıtlamalar içermemektedir. OHAL, 1990'lardaki sıkı yönetim demek değildir.

Sıradan vatandaşın hayatı ve işletmeler karardan etkilenmeyecek, kesintiye uğramayacaktır. İş hayatı her zamanki gibi olacaktır.

Bu geçici OHAL süresince, nihai otorite hükümette ve valilerde olmaya devam edecektir, silahlı kuvvetlerde değil.

Durum, Avrupa'dan, daha küçüklü çaplı tehditler yaşayan Fransa, Almanya ve Belçika'dan farklı olmayacaktır.

Türkiye'nin bu durumdan güçlenen bir demokrasi, daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi ve yatırım iklimiyle çıkacağına inanıyorum.

Ve son olarak, Türkiye DAEŞ'in de dahil olduğu uluslararası teröre karş mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. OHAL, terörle mücadeleyi engellemeyecektir.