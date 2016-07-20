S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu BB'ye düşürdü. S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü de negatif olarak belirledi. Türkiye böylelikle "yatırım yapılabilir" seviyesinin altında kaldı.

Kuruluştan bugün yapılan Londra'da yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak darbe girişimi sonrasında Türkiye'de artan siyasi kutuplaşma gösterildi ve Türkiye'de güvensizlik ortamının uzun süre devam etme riski olduğu belirtildi. Açıklamada, bu durumun Türkiye'ye yabancı sermaye akışını olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi. Ayrıca ekonominin kötüye gidebileceği endişeleri nedeniyle kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği ifade edildi.

S&P'ye rakip kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'den ise Pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin durumunun incelendiği belirtilmişti. Ancak bu kuruluşlar, Türkiye'yi yatırım yapılabilir olarak değerlendiriyor.

Türk lirası değer kaybetti

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, Türk lirası dolar karşısında yüzde 1.1 zayıflayarak, TSİ saat 19.00'da 3.0823 seviyesine geldi. Böylelikle, Türk lirası dolar karşısında rekor düzeyde düşüş kaydetti.