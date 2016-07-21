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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dolar, OHAL ilanıyla zirve yaptı!

Dolar, yeni tarihi zirvesi olan 3.10 TL sınırına dayandı

21 Temmuz 2016 05:04

Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin BB+ olan notunu BB'ye düşürmesinin ardından tırmanışa geçen dolar, 3 aylık OHAL kararıyla yeni tarihi zirvesi olan 3.10 TL sınırına dayandı.

Habertürk.com'un haberine göre, uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin BB+ olan notunu BB'ye düşürdü. Not görünümünü de durağandan negatife çeken S&P, 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'ye en düşük kredi notunu veriyordu. Türkiye'nin kredi notu Fitch ve Moody's tarafından "yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirilirken, S&P'nin verdiği not indirimden önce de "yatırım yapılabilir" kategorisinin altında bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli karara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "S&P nin yangından mal kaçırır gibi Türkiye'nin notunu indirmesi hiçbir mantığa uymayan karardır! Türkiye'ye yapılan darbe girişiminin ardından hızlı ve zamanında alınan kararlarla etkileyemedikleri ekonomiyi bu şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Küresel oyun Türkiye'ye tuzak kuruyor dediğimizde komplo teorisi diyenler gelişmeleri artık milli duygularla incelesin.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumları iş başında iken verilen not indirim kararı bu kararı verenler için kara bir lekedir!” dedi. 

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