Mehmet Şimşek: Katılım düşük olursa HDP barajı aşar, yüksek olursa aşamama ihtimalleri var

“Makam araçlarına harcanan para devlet bütçesinde çerez parası” çıkışıyla muhalefetin hedefi haline gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Haziran seçimiyle ilgili olarak HDP’nin barajı aşmasının katılım oranına bağlı olduğunu savundu. Şimşek, “Bu tamamen seçimlere katılım oranına bağlı. Yüzde 85 ve üstü bir katılım olursa aşamama ihtimalleri var. Katılım daha düşük olursa aşma ihtimalleri yüksek” dedi.

Milliyet’ten Şükrü Andaç’a konuşan Şimşek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aldığı yüzde 9.8’lik oy oranının yüzde 74’lük katılımla alındığına dikkat çekerek, katılım yüksek olsaydı o dönemki oranın çıkmayacağını, yüksek katılımla yapılacak senaryoda oyların 9.8’in altında görüldüğünü ifade etti.

Mart ayı için açıklanan 900 milyon dolarlık ‘doğrudan yabancı yatırım’ verisinin düşük kaldığı yorumlarını değerlendiren Şimşek, “Son dönemde doğrudan yatırım azaldı ama niye… Bizim en büyük ticaret ortağımız kim Avrupa, ikinci kim Ortadoğu. Ülke olarak en büyük ticaret ortağımız Rusya. Avrupa 6 yıldır bir durgunluk içinde. Ortadoğu bir kaos ortamına döndü. Rusya ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 75’i Avrupa’dan geliyor. Küresel olarak doğrudan yatırımlarda düşüş var. Zirve 2007’ydi, Türkiye’nin de zirvesi 2007’ydi. Biz bütün sıkıntıların ortasındayız” dedi

Şükrü Andaç’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (26 Mayıs 2015) nüshasında yayımlanan, “Şimşek gibi tahmin!” başlıklı yazısı şöyle:

Yabancı yatırımlar

Pırlantanın vergisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun meydanlara taşıdığı “mücevherde vergiyi sıfırladılar” söylemine şiddetle karşı çıkan Şimşek, bu konuda şunları kaydetti:

“Yıllarca bu ülkede değerli taşlarda yüzde 20 ÖTV vardı, KDV sıfırdı. Sektör bize geldi, ÖTV’yi kaldırın, KDV gelsin dedi. Ben onlara ne dedim biliyor musunuz; gidin muhalefetle konuşun dedim. Çünkü muhalefetin bu konuyu istismar edeceğini biliyordum. Gidildi, konuşuldu ve prensip olarak hayır demeyeceğini söylediler. ÖTV kaldırıldı, KDV getirildi. Bütün Avrupa’da, dünyada da bu böyle. Aslolan tüketiciyi vergilendirmektir, üreticiyi değil. Çıkıp meydanlarda, ÖTV’yi kaldırıp, KDV getirdi deseler bir itirazım olmayacak. Ama her gün meydanlarda çıkıp, ‘vergiyi sıfırladılar’ demek külliyen yalandır. Oysa aslında biz mücevhere vergi getirdik.”

‘İşçilerin arasına otururdum’

Seçim bölgesi Gaziantep’te sık sık fabrika ziyaretleri yaptığını ve işçilerle bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Şimşek’e, Bursa’daki otomotiv grevlerini hatırlatarak, “Neden onların arasında değilsiniz?” diye sorduğumuzda, yanıtı, “Bursa’dan aday olsaydım açık söyleyeyim Antep’te yaptığımdan farklı bir şey yapmazdım. Kesinlikle aralarına otururdum. İşçi kardeşlerimizi dinlemek lazım” şeklinde oldu.

Şimşek, işçilerin haklarını kullanması kadar doğal bir şey olmadığını ama bunu hukuk içerisinde yapmak gerektiğini vurgulayarak, “Genelde sendika süreçten önce bir zaman verir, konu müzakere edilir. Burada eylemler pat diye başladı. Şu anda işbaşı yavaş yavaş başlıyor. Bu Türkiye için olumlu bir gelişme. Telafi edilemeyecek bir zaman söz konusu değil” dedi.

Antep yaşadı...

Ankara veya İzmir’den adaylık beklerken Gaziantep’ten milletvekili adayı olmasının kendisini şaşırttığını ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, adaylık sonrası Gaziantep’le ilgili 5 ayaklı strateji hazırladığını anlattı.

Bunlar işçiler için uygun fiyatlı konut projesi, OSB’ye yenilenmiş demiryolu hattı, şehri limana yaklaştırmak için tünel, yeni yatırımlarla sağlık üssü olmak ve eğitim alanında yeri yatırımlar olarak sıralanıyor.

Adımlar düştü!

Kebabı ve tatlılarıyla ünlü Gaziantep’te yaptığı temaslarda kilo almamayı başardığını belirten Şimşek, “İngiltere’den döndüğümde Antep’e gitmiştim, kısa sürede 4 kilo aldım. Bu seçimde deneyimliyim. Yalnız seçim temposu nedeniyle spora ara verdim. Günlük adımlarıma bakıyorum. Seçim öncesi günde 10 bindi, şimdi 6 binlere düştü. Arabadan inip, arabaya biniyoruz” dedi.

200 milyon $ havada uçuyor

3. havalimanı projesinin önemine vurgu yapan Bakan Şimşek, bu noktada önemli bir maliyetin de altını çizdi. Atatürk Havalimanı yapılırken gelen yolcu sayısının 8 milyon civarında olduğunu hatırlatan Şimşek, “Bunun 4 katı yani 32 milyon kapasiteyle düşünülmüş. Geçen yıl ise 60 milyona yakın yani teorik kapasitenin neredeyse iki katı yolcu sayısına ulaşılmış. Bu yüzden bütün uçaklar havada dolaşıyor. Havada kaybedilen yıllık maliyetin 200 milyon dolar olduğu söyleniyor” dedi.

Saat takmıyor

Geçmişteki görüşmelerimizde kolunda saat ile görmeye alıştığım Bakan Şimşek’te bu kez saat yoktu. Bunu hatırlattığımda Bakan Şimşek, saat takmamasının özel bir sebebi olmadığını söyledi.

There Is no free lunch!

Haftasonu, İstanbul temasları kapsamında bir araya geldiğimiz Şimşek, CHP’nin seçim vaatlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Hepsini alt alta koyduğumuzda maliyet 150-200 milyar TL. Bu Türkiye’nin bütçe açığını 10’a katlamak demek. Siz bütçe açığını 10’a katlayacaksınız ve piyasalar bunu hoşgörecek. Türkiye 90’larda bu popülist politikalardan çok şey kaybetti.”

“Devlette en düşük memur maaşı 2097 lira. Kadrolu işçilerin maaşı da hiçbir zaman memurun altına düşmez. Yani devlet en kötü ihtimalle asgari ücretin 2 katı maaş veriyor. Peki devlet asgari ücretin 2 katı kadar maaş veriyorsa, özel sektörün kesesinden vaatte bulunmak ne kadar rasyonel” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Bizim işçimiz tabii ki daha yüksek yaşam standartlarını hakediyor. Ama bir de dünyanın realitesi var. CHP bir taraftan benim kaynağım kayıt dışı diyor, diğer yandan kayıtdışılığı patlatacak önerilerde bulunuyor. Bence muhalefete iyi bir ekonomi dersi vermek gerekiyor. Yoktan var etmek Allaha mahsustur. İngilizlerin ‘there is no free lunch’ -Her şeyin bir karşılığı vardır- diye bir sözü vardır. Biz bu popülizm yarışına girmedik, 90’lı yılları andıran, hatta aşan retorik bir beyanname furyası var. İnşallah milletimiz Apple-tab-span" style="white-space:pre"> kanmaz.”

‘Film çekmiyoruz’

Türkiye coğrafyasının çok büyük fırsatlar barındırdığı gibi biraz da sıkıntılı bir mahalle görüntüsü çizdiğini vurgulayan Şimşek, “Ama biz bu coğrafyayı çok iyi bir şekilde fırsata çevirebileceğimizi gördük. Ve bunu yaptık. Filmini yapmak yerine biz bunu fiilen yaptık” şeklinde konuştu.