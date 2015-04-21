Maliye Bakanı Şimşek: Seçim vaatleriyle ilgili Kılıçdaroğlu ile buluşup tartışmaya dünden razıyım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana muhalefetin genel başkanı ile özellikle de seçim vaatleri konusunda, bir platformda bir araya gelip bu konuları tartışmaya dünden razıyım" dedi.

CHP’nin ekonomiyle ilgili vaatlerinin ardından Maliye Bakanı Şimşek "Kaynağı göstersinler, oyumu CHP’ye vereceğim"demiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Türkiye onların düşündüğünden daha zengin. Türkiye’de kaynak var. Bütün mesele kaynağı yerinde kullanmak" yanıtını vermişti. Kanal 24’te Taşkın Koç’un özel yayın konuğu olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Şimşek "Ana muhalefetin genel başkanı ile maliye ile ilgili herhangi bir konuda, özellikle de seçim vaatleri konusunda, bir platformda bir araya gelip bu konuları tartışmaya dünden razıyım" dedi.

'Sayı saymasını bilmiyorlar'

Kılıçdaroğlu’nun "Maliye Bakanı unutmasın ben eski bir hesap uzmanıyım. Devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi topladım. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Eğer bu ülkede 10 kişi ben vergi toplamasını bütçe yapmasını biliyorum diyorsa o 10 kişiden birisi benim. Sayın Bakan’ın hiç maliyet deneyimi yok" sözleriyle ilgili olarak Bakan Şimşek şunları söyledi; "Maliyeyi anlamak için sadece hesap uzmanı olmak yetmiyor. Türkiye’nin en iyi bütçe performansları benim dönemimdedir. Çok büyük bir memnuniyetle Ana muhalefetin genel başkanı ile maliye ile ilgili herhangi bir konuda, özellikle de vaatleri konusunda, bir platformda bir araya gelip bu konuları tartışmaya dünden razıyım. Türkiye’nin kamu maliyesinin nereden nereye geldiğini herkes biliyor. Sayı saymasını bilmiyorlar ya da milleti kandırıyorlar. Genel başkanla ben bu konuları her platformda tartışırım. Çıksınlar, birkaç gün içerisinde hangi vergileri artıracaklarını, kimin maaşını keseceklerini, hangi harcamaları kısacaklarını, ne yapacaklarını bize anlatsınlar, biz de öğrenelim" diye konuştu.

'6 milyon kişi istihdam edildi'

Şimşek, geçen sene 1 milyon 300 bin kişiye, 2007’den bu yana da 6 milyondan vatandaşa istihdam sağladıklarını belirterek, "Bunlar içi boş vaatler. Asgari ücretlimizin imkanlarını artırdık, daha da artırmak isteriz ama asgari ücretle ilgili vaatlerini yerine getirsinler, asgari ücretli kardeşlerimizin çoğu ya işini kaybedecek ya da tamamen kayıt dışılığa geçilecek. Türkiye dünyada asgari ücretlerin 100-200 dolarolduğu ülkelerle rekabet ediyor. İşverenin maliyetinin bu kadar artırılması durumunda işveren ya işyeri kapatacak ya da tamamen kayıt dışılığa yönelecek" dedi.

'Kafaları karıştırmak istiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, emeklilere ikramiye verilmesiyle ilgili notere gittiğini hatırlatan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2011’de 220 milyar liralık içi boş vaatlerle geldiler ama vatandaş bunu satın almadı. ’Haydi be böyle şey olur mu?’ dedi. Biz de ciddiye almadık. Bugün aynı işi daha yüksek dozda tekrarlıyorlar. Biz vatandaşın güvenini kazanmışız, bir söz verdiysek hemen yapıyoruz ve gerçekten bu dönemde ülkenin temellerini sağlamlaştırdık. Bu vaatlerle milletin kafası karıştırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.