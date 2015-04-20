Maliye Bakanı Şimşek: Oyumu bir şartla CHP'ye veririm...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin seçim vaatleriyle ilgili 'Çıksınlar kaynağı ortaya koysunlar. Oyumu CHP'ye vereceğim' dedi.

Şimşek, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Şimşek, cari açığı kapatmaları durumunda, oyunu CHP'ye vereceğini söyledi.

Şimşek, Türkiye’de akaryakıt ürünlerine verginin yüksek olduğunu ancak olmasının da doğru olduğunu söyledi.

Şimşek, “Vergiyi hiçbir şekilde siyasi istismar aracı olarak kullanmadık” dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

-CHP'liler çıksınlar kaynağını ortaya koysunlar. Hangi vergiyi artıracaklarını, hangi harcamayı kısacaklarını, bırak 149 milyar lirayı bana üçte birini açıklasınlar ben onlara oy vereceğim.

-İktidar olmaları halinde, davet ettikleri çok değerli ekonomist var. ona sordular mı acaba? Merak ediyorum sormuşlar mı? (Kemal Derviş) Çünkü bu programın, üç dört yıl uygulamasından vazgeçiyorum, ilk yılınızın sonunda merkez bankasıyla para basmazsanız, süper enflasyona çıkmayı göze almazsanız IMF’nin kapısını çalmak zorundasınız"

-İsraf ile ilgili kamuoyunda en çok konuşulan bir iki konu var. Bir tanesi özellikle, sık sık görüyorum, sosyal medyada gazetelerde, diyorlar ki eskişehir yolunda kamu binalarından geçilmiyor, kiralık. Geçen sene öğrenciler için kiraladığımız yurtlar dahil toplam kira giderimiz 450 milyon civarı. YAni bütçenin binde biri değil. Yurt kiralarını çıkartırsanız kamunun bütün bina kiralamaları, 350 milyon lira civarı.

-Bizim bütçemiz en az 470 milyar, binde biri bile değil. Bunların bir kısmı da ihtiyaç

-Gelelim taşıta, en çok konuşulan konu. Bir milyon liraya alındı falan... Geçen sene kamunun elindeki bütün ambulans itfaiye tanklar zırhlı araçlar bütün binek araçlar bütün polislerin araçlarının yakıt satın alma kiralama bütün giderleri 3,3 milyar lira. Bu da bütçenin binde 7'si, yani binde biri bile değil.

-Bizim bütçenin en büyük kalemi personeldir. Diyorlar ki biz israfı önleyeceğiz. Biz maaşı artıracağız diyorlar, siz nasıl tasarruf yapacaksınız? Siz zaten emekliler için iki kalemde 60 milyona yakın bütçeyi patlatacaksınız.

-Nobel ödülünü hak ederler. Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler. Sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum derim ki ben de CHP'ye oy vereceğim derim.