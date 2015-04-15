Maliye Bakanı Şimşek: Bütçe ilk üç ayda 5,4 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Makro Ekonomik Gelişmeler ve 2015 Yılı Ocak-Mart dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk çeyreğine ilişkin bütçegerçekleşmelerini açıkladı.

Bu yılın mart ayında bütçenin 6,8 milyar lira açık verdiğini belirten Şimşek, bunun geçen senenin aynı ayına göre 1,8 milyar lira fazla olduğunu dile getirdi.

Artışın dönemsel etkiden kaynaklandığını anlatan Şimşek, "Biz, Türkiye'de bütçe harcamalarında aslında tam hedefle orantılı gidiyoruz. Örneğin genel anlamda bütçe harcamaları ilk çeyrek itibarıyla yılın tamamının dörtte biri düzeyinde. Bu da hedefle orantılı" dedi.

Ocak-mart dönemi

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini de paylaşan Şimşek, ocak-mart döneminde bütçenin 5,4 milyar lira açık verdiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 milyar lira daha yüksek olduğunu söyledi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Ama dönemsellik arz eden faiz harcamalarında geçen seneye göre 4 milyar liranın üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla faiz harcamalarını dikkate alırsanız bütçede disiplin çok sağlam bir şekilde devam ediyor. Çünkü faiz harcamaları yılın tamamında artmayacak. Vade yapısıyla ilişkili olarak dönemsellik söz konusu."

Yılın ilk çeyreğinde bütçe açığının yılın tamamı için öngördükleri açığın yaklaşık dörtte birine denk geldiğini dile getiren Şimşek, "Bu da çeyreklik gerçekleşme itibarıyla yıl sonu hedefleri ile paralel" diye konuştu.

Bütçe giderleri

Bütçe giderlerinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 118,6 milyar liraya ulaştığını belirten Şimşek, bunun da toplam bütçe giderlerinin yüzde 25,1'ine karşılık geldiğini ve başlangıç hedefiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Bütçe gelirleri

Bütçe gelirlerinin bu yıl yüzde 6,2 artacağını öngördüklerini anımsatan Şimşek, "Ama yılın ilk çeyreğindebütçe gelirleri yüzde 8,5 artmıştır ve 113,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu da bütçehedeflerinde yılın tamamı için öngördüğümüz artış oranının üzerindedir ki yılın ilk çeyreği göreceli olarak büyümenin yavaşladığı bir çeyrek. Dolayısıyla gelir alanında Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

Şimşek, yılın ilk çeyreğinde bütçe gelirlerindeki gerçekleşmenin hedefle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Bakan Şimşek, 2015 yılında reel ekonomiye destek için açıklanan tüm tedbirlerin maliyetinin 4 milyar 250 milyon lira ve bunun GSYH'ye oranının binde 2,2 düzeyinde olduğunu bildirdi.

Maliye Bakanı Şimşek, şans oyunları özelleştirme ihalesine ilişkin de "Milli Piyango'da süre uzatımı daha önce yaptık. Dolayısıyla muhtemelen bir süre uzatımı söz konusu olmayacak. İhalede muhtemelen ikinci olanla süreç başlayacak" dedi.