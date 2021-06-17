AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Muhalefet, özgüven patlaması yaşıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok” dedi.

Aksaray Belediyesi’nin Gençlik ve Bilim Merkezi’nin açılışına katılmak için kente gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkan Mehmet Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki , İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini yakından takip ettiğini ve ”daha taş üstüne taş koymadıklarını” öne sürdü.

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı partiler, özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok. Bazen bir şeyler söylüyorlar, tablet dağıttık, internet sağladık diye. Bunu belde ve ilçe belediyelerimiz yapıyor. Büyükşehir belediyeleri o şehrin kronikleşen devasa işlerini yaparlar. Baktığımız zaman büyük bir projeye de şahit değiliz. Durmadan yaptıkları bir iş var, algı. Kendileri Ankara ve İstanbul’da dediler ki 'kaynağa ne gerek' var dediler. Borçlanma diyetine gidiyorlar, bizimkiler de borçlanmalarına buyurun, diyorlar. İstanbul’da 25 sene AK Partili belediyeler vardı. Daha öncesinde Fazilet, Refah Partili belediyeler vardı. 25 yıldaki borçlanma 23 milyar. Bu idare 2 yıldır var 20 milyara yakın borçlanma var. Ankara’da da durum aynı.” (DHA)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde gerçekleştirdiği projeler sebebiyle nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilmişti.

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Öte yandan Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği anketinde olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruda muhalefet adayları arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında diğer adaylara göre en yüksek oyu almıştı.

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Avrasya Araştırma'nın son anketinde de olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimide, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti lideri Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oylarından daha fazla olduğu belirtilmişti.