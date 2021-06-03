Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Erdoğan karşısında İmamoğlu ve Yavaş'ın şansı, diğer adaylardan daha yüksek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın 22-24 Mayıs tarihleri arasında 1836 kişi üzerinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Optimar'ın Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçlarına göre; muhalefet adayları arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında, diğer adaylara göre en yüksek oyu alıyor

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenler yüzde 46.7 olurken Kılıçdaroğlu yüzde 35.5’de kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 17.8 oluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 43.8 olurken Akşener ise yüzde 30’a ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 26.2 çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener mesajı

1- İki lider partilerinin oyunu alıyor ama muhalefetin tamamını toparlayamıyor.

2- Kararsızların oranı en yüksek seviyeye ulaşıyor.

3- Erdoğan, Kılıçdaroğlu ya da Akşener’le yarıştığında ilk turda açık ara seçimi alıyor.

Erdoğan-İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı seçimde Erdoğan 44.9 alırken, İmamoğlu’na yüzde 41.8 oranında oy çıkıyor. Kararsızların oranı ise en düşük seviyeye ulaşıp yüzde 13.3’de kalıyor.

Erdoğan-Yavaş

Muhalefetin adayları arasında Erdoğan’ın karşısında en yüksek oy oranına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44.1 alırken Mansur Yavaş’a destek yüzde 42 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 13.9’a geriliyor.

İmamoğlu-Yavaş değerlendirmesi

1- Kararsızlar iki başkanın adaylığı durumunda en düşük seviyeye ulaşıyor.

2- İmamoğlu ve Yavaş muhalefet partilerinin oylarını alabiliyor.

Her seçimin bir ruhu vardır. Henüz seçim iklimine girilmeden, muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı belli olmadan, adayın kim olduğu netleşmeden çıkan sonuçlar sadece bir fikir vermeye yarar. O nedenle seçim sürecinin başlaması ve adayların ortaya çıkmasına kadar beklemek lazım. Asıl anketi ise millet sandıkta yapar."