'Yandaş medya operasyonu'nda görevden alınan Mehmet Ocaktan, suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz ay "yandaş medya operasyonu" kapsamında Akşam Gazetesi'ndeki Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilen Mehmet Ocaktan, "Operasyon şeklinde gönderilmemiz kırgınlık yarattı" dedi.

Ocaktan, A Haber'de yayınlanan Nihan Günay'ın sunduğu Medya Dünyası programının konuk oldu. Programda, çözüm süreci ve 14 Aralık operasyonu gibi güncel konuların yanı sıra, Akşam Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın, Star Medya Yayıncılık Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ile birlikte görevine son verilmesi de konuşuldu.

'Operasyon şeklinde gönderilmemiz kırgınlık yarattı'

Gazeteden ayrılmasını "Yönetimlerde değişiklik olur ama 3 kişinin operasyon algısı yaratacak şekilde görevine son verilmesi doğru olmadı" sözleriyle değerlendiren Ocaktan, "Karalioğlu da ayrılmak istediğini söylemişti, keşke o zaman bıraktırsalardı. Aynı gün ve aynı saate 3 kişinin gönderilmesi muhafazakar kesimde 'Bu insanlar kendi evlatlarına operasyon mu yapıyor' algısının oluşmasına yol açtı. Buna gerek olmayabilirdi." şeklinde konuştu.



Ocaktan "Kırgın mısınız?" sorusuna, "Ayrılmak konusunda bu tür kırgınlıklar olmaz ama operasyon şeklinde olması kırgınlık yarattı" yanıtını verdi.

‘Dumanlı'nın yaptıkları tam anlamıyla bir şovdu’

Medya Dünyası'nda 14 Aralık operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ocaktan, "Bu zaman gazetesine yapılan bir operasyon değil, sadece öyle gösterilmeye çalışıldı. Ekrem Dumanlı'nın resmi kayıtlarda bir adresi olmadığı için mecburen iş yerinden yani Zaman Gazetesi'nden alındı. Bu sırada Dumanlı'nın yaptıkları ise tam anlamıyla bir şovun parçasıydı" görüşünü dile getirdi.

‘Nevruz'a kadar silah bırakma başlayabilir'

Çözüm süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Ocaktan, "Siyasetin aktif devrede olması, HDP'nin sürecin içinde yer alması bunu kolaylaştırdı. Çözüm süreci mili reflekslerle oluşturulmuş bir süreçtir. Nevruz'a kadar provokasyon olmazsa silah bırakma başlayabilir" dedi.

