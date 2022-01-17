Mehmet Ocaktan: Gerçek enflasyonun yüzde 50’lere dayandığı Türkiye’nin ekonomik mucizelere imza atan bir ülke olduğunu hangi matematikle izah edeceğiz?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Adıyaman’daki AKP toplantısında, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın konuştuğu esnada bir vatandaşın “Kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım!” sözlerinden hareketle, iktidarın söylemlerini eleştirdi. Ocaktan, AKP'li Ünal'ın “Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil” dediğini hatırlatarak, "Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşasan da, ucuz ekmek kuyruklarında beklesen de, dükkanının ve evinin kirasını ödeyemesen de haline şükredeceksin, 'Avrupa yiyecek sıkıntısı çekiyor ama bizim ekonomimiz uçuyor' şarkılarına eşlik etmeye devam edecek ve makbul vatandaş olacaksın!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerinin gıda bulma konusunda sorun yaşadığı ve enflasyonunlarının 6-7 katına çıktığına yönelik sözlerini hatırlatan Ocaktan şöyle devam etti:

"Evet bütün dünyada olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de pandemi dolayısıyla enflasyon yükseldi. Ama hemen belirtmek gerekiyor ki küresel ekonomilerdeki bütün sıkışmışlıklara rağmen Amerika ve Avrupa ülkelerinde enflasyon oranı yüzde 7’ler civarında. Bizde ise toplumun çok da güvenmediği TUİK verilerine göre bile geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Her ne kadar iktisadi olarak bir gerçekliğe tekabül etmese de farzedelim ki enflasyonun yüzde 7 civarında olduğu gelişmiş ülkeler kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya… Peki gerçek enflasyonun yüzde 50’lere dayandığı Türkiye’nin ekonomik mucizelere imza atan bir ülke olduğunu hangi matematikle ve ekonomik gerçekliklerle izah edeceğiz?"

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