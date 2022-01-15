Mahir Ünal'ın konuşması sırasında “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” diyen vatandaş salondan çıkarıldı

Adıyaman’da gerçekleştirilen AKP toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın konuştuğu esnada bir vatandaş, “Kendim de Ak Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım!” diye isyan etti. Bunun üzerine vatandaş toplantıdan dışarı çıkarıldı.

Mahir Ünal, AKP Adıyaman İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ünal, toplantıda konuşma yaptığı sırada kedisinin de partili olduğunu söyleyen bir vatandaş "Esas meselemiz işsizlik. Aylardır işsizim. Vallahi açım ben" diyerek yaşadıklarını anlattı. Vatandaş, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkartıldı.