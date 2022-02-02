Mehmet Ocaktan: AK Parti'nin temel ilkelerine dönmeden başarı sağlaması da kaybetmekten kurtulması da asla mümkün değil

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde kürsüye çıkarılan bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "hain" demesine ilişkin olarak, "Çocukların kullanıldığı bir siyasi mücadelenin asla kazananı olmaz, sadece kaybedeni olur" dedi.

Ocaktan, AKP'nin "bizzat kendi koyduğu ve Türkiye’yi kucaklayan temel ilkelerine dönmeden başarılı olamayacağını ve kaybetmekten kurtulamayacağını" savundu.

Ocaktan, şunları kaydetti:

"Eğer AK Parti 10 yaşındaki bir çocuğun muhalefete yönelik sözlerinden medet umar hale gelmişse vah ki vah… Birazcık olsun siyasi tecrübesi olan herkes bilir ki çocukların kullanıldığı bir siyasi mücadelenin asla kazananı olmaz, sadece kaybedeni olur…

Maalesef ülkenin ekonomik sorunlarına çözüm üretemeyen, zamları önleyemeyen, enflasyonu ve işsizliği düşüremeyen iktidar çaresiz kaldıkça çocukları ve dini değerleri siyaset pazarına sürerek çok dramatik görüntüler sergiliyor.



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Biliyorum hiçbir komplekse kapılmadan toplumun bütün kesimlerini kucaklama özelliğini büyük ölçüde kaybeden AK Parti açısından bu tür eleştiriler son derece can sıkıcı. Ancak yine de tekrar tekrar hatırlatmakta yarar var; geçmişte hukuk ve demokrasi ekseninde başarı hikayeleri yazan AK Parti, bizzat kendi koyduğu ve de Türkiye’yi kucaklayan temel ilkelerine dönmeden başarı sağlaması da kaybetmekten kurtulması da asla mümkün değildir."

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