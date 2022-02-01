Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk: Çok özür diliyorum, pişmanım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde kürsüye çıkarılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘hain’ sözlerini sarf eden çocuk, kelimemin anlamını bilmediğini söyledi. Çocuk, “Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar ‘yalancı’ diyordu. Benim de oradan aklıma geldi, söyledim. Çok özür diliyorum ondan" dedi.

Çocuk ve annesi 61 Medya’ya konuştu. Yaşananları anlatan küçük çocuk, “Babamı çok özledim, çıkmasını bekliyorum. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması” ifadelerini kullandı.

“Orada çok heyecanlandım”

Çocuk sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum Allah’ıma şükür. Kendisini çok dinliyorum. Adaletli bir adam. O yüzden onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mitinge gidip onu göreceğim diye heyecanlandım. Daha önce de kendisini görmüştüm. Ama o zaman engelli birisiyle konuştuğu için ona ulaşamadım. Bariyerlere çıkmıştım. Ağlıyordum. El salladım. Cumhurbaşkanı da el uzatarak ‘Bu çocuğun annesi kim?’ diye sordu. Bir korumasına beni yanına götürmesini söyledi. Ben de mutlu oldum.

Çok özlüyorum babamı. Ayda bir, kısa süreliğine görüyorum onu. Ben de ‘Sayın Cumhurbaşkanım babamı 10 yıldır görmüyorum. Lütfen babama af verin’ dedim. Suçsuz yere yatanlar olduğunu söyledim. ‘Siz de babasınız’ dedim. Cumhurbaşkanı da Salih Cora amcayı gösterdi. Bana orada kumandalı araba hediye ettiler. Ben de ‘Bu adamın hakkını yemeyin, bu adamın parasını yiyoruz’ dedim. Bunlar aklıma nereden geldi, bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlandım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınların konuşmasıyla aklıma yerleşti.

“Hainin anlamını bilmiyorum, özür diliyorum”

Kullandığı ‘hain’ kelimesinin anlamını bilip bilmediğine yönelik soruya çocuk, “Yok, bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar, ‘yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi, söyledim. Çok özür diliyorum ondan” yanıtını verdi.

"Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler"

Sosyal medyadan tepki aldığını söyleyen çocuk, “Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler” diye konuştu.

“Babamı çok özledim”

Babasını özlediğini dile getiren çocuk, “Babamı çok özledim. Çıkmasını bekliyorum. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması. Babamı rüyalarımda görüyorum. İnşallah gerçeği de nasip olur. İnşallah gelir babam yuvamıza” dedi.

Cumhurbaşkanı’na yeniden seslenen çocuk, “Dileğim beni babama kavuşturması. Tek umudum sizsiniz sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullandı.