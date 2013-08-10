Haberal'dan 'Ergenekon'da erken tahliye' iddiasına 'İşinize bakın' yanıtı

Ergenekon davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararının ardından serbest kalan CHP Milletvekili Mehmet Haberal, erken tahliye edildiği yönündeki iddialara seçim bölgesi Zonguldak’ta cevap verdi. Haberal, “Kusura bakmayın. Ben böyle işlerle meşgul değilim. Ben şu anda Zonguldak ile meşgulüm. Zonguldak’a nasıl hizmet getirebiliriz ile meşgulüm. Küçük hesap yapmasın kimse. Herkes kendine baksın” dedi.

‘Darısı bütün arkadaşlarımın başına’

Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, kardeşleri Prof. Dr. Ali Haberal, Osman Haberal ve oğlu Erkan Haberal ile birlikte bayramın 3’üncü gününde seçim bölgesi Zonguldak’ta ziyaretlerini sürdürdü. Prof. Dr. Haberal, sabah kaldığı evden çıktığında kendisini ziyarete gelen gazeteci Mete Akyol'un otomobilinin ön camında bulunan “Haberal'a özgürlük'”stickerını söktü.

Prof. Dr. Haberal, "21'inci asır Türkiye Cumhuriyeti devletinde özgürlüklere engel olunur mu? Türkiye Cumhuriyeti devleti örnek bir toplumdur. Özgürlük gerçekten insanların hakkıdır. İnsanların hakkı olan şeyleri kısıtlamayın. Allah hürriyetten ve adaletten mahrum etmesin. Özgürlüğümü aldım ama darısı bütün arkadaşlarımın başına" dedi.

'Herkes kendine baksın'

Prof. Dr. Haberal, Ormanlı Beldesi'nde de partisinin belde teşkilatı önünde partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Prof. Dr. Haberal, burada bir gazetecinin, bazı gazetelerde cezaevinden 12 gün erken çıktığına ilişkin haberleri hatırlatması üzerine, "Kusura bakmayın. Ben böyle işlerle meşgul değilim. Ben şu anda Zonguldak ile meşgulüm. Zonguldak’a nasıl hizmet getirebiliriz ile meşgulüm. Küçük hesap yapmasın kimse. Herkes kendine baksın" dedi.

Prof. Dr. Haberal, daha sonra Karakavuz Köyü Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Prof. Dr. Haberal, kendisini karşılayanlarla bayramlaşırken, güreş meydanının etrafında dolaşarak halkı selamladı. Prof. Dr. Haberal, protokolde otururken yanına gelenlerin getirdiği, cezaevindeyken yazdığı, 'Demir kapılar arkasında zaman ve insan' adlı kitabını imzaladı. Güreşleri izleyen Prof. Dr. Haberal'a, komite tarafından plaket verildi. Prof. Dr. Haberal, daha sonra Alaplı İlçesi'ne geçti.