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CHP: Meclis Haberal için olağanüstü toplanmayacak

CHP'den yapılan açıklamada, Ergenekon davasında hakkında tahliye kararı verilen Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal için, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılmayacağı bildirildi

06 Ağustos 2013 23:02

CHP'den yapılan açıklamada, Ergenekon davasında hakkında tahliye kararı verilen Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal için, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılmayacağı bildirildi

CHP, Mehmet Haberal için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmayacak. Prof. Dr. Mehmet Haberal, yargılandığı Ergenekon davasında 12.5 yıl hapis cezası almıştı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, dün görülen karar duruşmasında mahkeme, kaçma şüphesinin olmadığı ve yattığı süreyi göz önüne alarak Haberal'ın tahliyesine karar vermişti. Tahliye sonrası, CHP'den Zonguldak milletvekili olan Haberal'ın ne zaman yemin edeceği merak konusu oldu.

CHP'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, Haberal için tatilde olan TBMM 'nin olağanüstü toplantıya çağırılmayacağı bildirildi. Haberal'ın Meclis'in açıldığı ilk gün yemin etmesi bekleniyor. Yasama faaliyetlerine katılabilmesi için Haberal'ın, önce yemin etmesi gerekiyor.

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