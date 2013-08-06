Ergenekon sonrası Haberal, Balbay ve Aygün Meclis'e girebilecek mi?

Ergenekon davasından yargılandıkları süre içerisinde CHP'den milletvekili seçilen Sinan Aygün ve Mustafa Balbay'ın haklarında verilen cezaların onanmasının, Mehmet Haberal'ın da tahliye edilmesinin ardından milletvekilliklerinin durumu gündeme geldi. CHP'li 3 milletvekilinin durumu Yargıtay'ın vereceği karar sonucunda netleşecek.

Ergenekon davasında karar açıklandı. Gözler milletvekilleriyle ilgili sürece çevrildi.

Tutuksuz yargılanan CHP Ankara milletvekili Sinan Aygün 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme Aygün için yakalama kararı çıkarmadı. Aygün vekillik görevini aldığı cezaya rağmen devam ettirecek. Davanın temyiz aşaması beklenecek. Yargıtay cezayı onarsa, Aygün hapse girecek, milletvekilliği düşecek.

Mahkemenin 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı CHP Zonguldak Milletvekili ve eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ise tahliye edildiği için milletvekilliği görevine başlayacak. Öncesinde ise Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. Meclis şuanda tatilde olduğundan Haberal'ın yemin etmesi için Ekim ayının mı bekleneceği, yoksa CHP 110 milletvekilinin imzası ile Meclis'i olağanüstü toplantıya mı çağıracağı bekleniyor. CHP konu hakkında açıklama yapmazken, AKP Haberal için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasına sıcak bakmıyor. İktidar partisi kurmayları "Eylül ortası gibi kesinleşmemekle birlikte Meclis'i toplama planlarımız var. O zaman yemin edebilir" mesajını verdi. Ancak Haberal'ın da tıpkı Sinan Aygün gibi Yargıtay'ın vereceği karar sonucu durumu netleşecek. Yargıtay, cezasını onarsa atfedilen suç milletvekilliği ile bağdaşmadığı için siyasi yaşamı sona erecek.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay mahkeme 34 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutukluluğu sürecek. Yargıtay'ın kararı onaması halinde karar Meclis'e iletilecek. Ardından genel kurulda kararın okunarak bilgiye sunulmasıyla milletvekilliği düşecek. Çünkü anayasanın 84. maddesine göre kesin hüküm giyme ve kısıtlama halinde kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği hükme bağlanıyor.