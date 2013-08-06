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Mehmet Haberal, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ergenekon davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

06 Ağustos 2013 23:41

Ergenekon davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve tahliye edilen CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Haberal, genel merkeze gelerek yaklaşık 1 saat Kılıçdaroğlu ile görüştü. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Haberal, milletvekili seçilmesi ve tahliyesinin ardından Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Haberal, "Milletvekili adayı gösterildiğim zaman kendileri ile görüşememiştim. Dün çıktım, bugün de genel merkezde kendisini ziyaret ettim. Hepsi o kadar" dedi.

Mehmet Haberal, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu, size ne mesaj verdi?" sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını belirterek, partinin bir milletvekili olarak kendisini samimi bir şekilde bir şekilde karşıladığını ve kucakladığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini belirten Haberal, ziyaret amaçlı olduğunu vurguladı. Haberal, yemin edebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağırılmaması kararının kendi isteğiyle olup olmadığı sorusuna ise "Bunlar şu anda ne benim ne de Sayın Genel Başkan'ın konusudur" karşılığını verdi. Bu arada CHP Genel Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Haberal'ın baş başa görüştükleri kaydedildi.

 

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