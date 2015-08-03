Mehmet Cengiz'e satışının ardından yanan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde iş makineleri çalışmaya başladı!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e satılan, Üsküdar’daki tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde çıkan yangının ardından iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkılmama kaydıyla satışı yapıldıktan sonra şüpheli bir yangınla yok olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün yer aldığı korudaki çalışmalar endişe yarattı.

17-25 Aralık döneminde internetten yayınlanan ve yolsuzluk iddialarının yer aldığı tapelerde Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile işadamı Mehmet Cengiz arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda Cengiz’in sit alanı olan koruya 10 villa yaptırmak istediği öne sürülmüştü. Yaklaşık 3 bini aşkın ağacın bulunduğu 81 dönümlük orman arazisi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 1974’te aldığı kararla Boğaziçi Doğal ve Tarihi sit alanında yer alıyor. 1.sınıf koru niteliğindeki arazide yeni yapılaşma yasak.

‘Ağaçlar seyreldi’

Olgu Kundakçı’nın Birgün’de yer alan haberine göre, bölge sakinleri dün koruda iş makinelerinin çalıştığını fark etti. İsmini gizli tuttuğumuz bölgede yaşayan bir mimar, “İş makineleri arazide çalışmaya başladı. Yaklaşık iki senedir korudaki ağaçlar yavaş yavaş kesildi. Çok bilinçli bir şekilde araziye yapılaşmanın önünü açıyorlar. Koruda çok sık ağaçların olduğu alanlar seyreldi. Orada kesim yapıldığını söylediğimizde yapılmıyor deniyordu, ancak ağaçların düştüğünü görüyorduk. Kurula kadar gittik. Normalde buraya çivi çakılamaz, kalıntı bulmadan burada herhangi bir yapılaşma yapılamaz. Ancak burada inşaat yapılacak gibi açtılar yerlerini. İş makineleriyle koruda zemin düzeltiyorlar” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2002’de yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı olarak tescillendi. Mehmet Cengiz, Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de yer aldığı 81 bin 511 metrekarelik koru arazisinin yüzde 65 hissesini TMSF’den yüzde 35 hissesini ise özelden satın aldı. 28 Haziran 2014’te çıkan yangında köşk tamamen yok oldu. İtfaiye raporu köşkte elektrik bağlantısı olmadığını tespit ederken yangın nedenini belirleyemedi. Kamuoyuna yansıyan 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması klasörlerinde yer alan telefon görüşmesinde Cengiz’in dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a “Hüseyin Avni Paşa Korusu’na 10 tane ev yapacağım” dediği öne sürülmüştü.