'Hüseyin Avni Paşa Köşkü aslına uygun olarak restore edilecek'

İstanbul Üsküdar'da tamamen küle dönen Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün ilişkin bir açıklama yapan Cengiz İnşaat, aslına uygun olarak restore edileceğini belirtti.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cengiz İnşaat'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün çıkan talihsiz yangında firmamıza ait Üsküdar Hüseyin Avni Paşa Korusunda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü yanmıştır. İtfaiye raporundan sonra nedeni kesinleşecek olan yangın, çatıdan başlayarak bütün binanın hasar görmesine sebep olmuştur.

Cengiz İnşaat A.Ş., metruk durumda bulunan Köşk'ün restorasyonu için gerekli proje ve izin çalışmalarını 2013 yılı ikinci yarısından itibaren başlatmış olup Anıtlar Yüksek Kurulu'na da gerekli başvuruları yapmıştır. Anıtlar Yüksek Kurulu, bu başvuruları değerlendirerek 23 Haziran 2014 tarihinde, restorasyon için gerekli ön izni vererek, restorasyon sürecini başlatmıştır.

Cengiz İnşaat A.Ş. daha önceki planlarına uygun olarak Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nü aslına uygun olarak restore edecek ve bu tarihi değere sahip çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. CENGİZ İNŞAAT A.Ş. "