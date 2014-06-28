Mehmet Cengiz'e satılan Fethi Paşa Korusu'nda yangın

İstanbul Anadolu yakasında bulunan Fethi Paşa Korusu’nda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belli olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ormanlık alanda bulunan tarihi Hüseyin Avni Paşa köşkünde çıkan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmasından endişe ediliyor.

Fethipaşa Korusu, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Paşalimanı bölgesinde bulunan, denize bakan bir korudur. Kuzguncuk ve Sultantepe mahalleleri arasında yer alır. Koru adını, Osmanlı vezirlerinden Fethi Ahmet Paşa'dan almaktadır. Uzun yıllar boyunca bakımsız kaldıktan sonra, yenilenmiş ve halka açık park hâline getirilmiştir.

'Milletin a... koyacağız' diyen Cengiz İnşaat'a satılmıştı

Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında internete sızan ses kayıtlarında “Milletin ....na koyacağız” diyen ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’e satılmıştı.

81 bin 511 metrekarelik ormanlık arazinin “yüzde 65’ini TMSF’den, yüzde 35’ini ise özelden aldık” diyen Cengiz İnşaat, “Koruyu ne kadara satın aldınız?” sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti. 8 Mart 2013 tarihli tapu kaydında ise satış bedeli kısmında ‘0’ TL yazması dikkat çekti.

TMSF satış bedelini 31 milyon 690 bin olarak açıkladı

TMSF konu ile ilgili yaptığı açıklamada, korunun 31 milyon 690 bin 132 TL'ye satıldığını açıkladı.

TMSF'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi’nin 18.03.2014 tarihinde manşetinden vermiş olduğu “Koruyu satmışlar” başlıklı haberle ilgili kurumumuz kayıtlarında yapılan incelemede; Hüseyin Avni Paşa Korusu olarak bilinen Üsküdar’daki taşınmazın 65/100 hissesi 19 milyon 200 bin -TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştır.

Şeffaf, adil ve hukuka uygun olarak yapılan ihaleye, birden fazla alıcı iştirak etmiş, sözü edilen gayrimenkul için Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. en fazla artırımı yapmıştır. Adı geçen firmaya, 31 milyon 690 bin 132.-TL üzerinden taşınmazın satışı gerçekleştirilerek tapu devri 23.11.2007 tarihinde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."