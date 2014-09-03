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Hüseyin Avni Paşa Köşkü'ndeki yangına takipsizlik

İş adamı Mehmet Cengiz'e ait Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde çıkan yangının kasten çıkarıldığına dair dosyada yeterli delil bulunamadığı yönünde karar verildi

03 Eylül 2014 20:40

Hüseyin Avni Paşa Korusu'nda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde Haziran ayında çıkan yangına ilişkin köşk bekçisi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından köşkün bekçisi Şevket Cengiz hakkında "Taksirle yangına neden olma" suçlamasıyla başlatılan köşk yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, Üsküdar'daki Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokak'ta Hüseyin Avni Paşa isimli Cengiz İnşaat adlı firmaya ait köşkün çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle köşkün yandığı ifade edildi. Yangına ilişkin alınan itfaiye raporuna da yer verilen takipsizlik kararında, rapora göre yangının çıkış sebebinin belirlenemediği belirtildi.

 

'Delil yok'

 

Yangın sonucunda küle dönen köşkte yangının kasten çıkarıldığına dair dosyada yeterli delil de bulmadığını kaydeden savcılık, şüpheli bekçi Şevket Cengiz'in söz konusu olayda kusurunun olmadığını belirtti. Böylelikle yangına ilişkin başlatılan ve köşk bekçisi Şevket Cengiz'in şüpheli olduğu soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verilmiş oldu.

 

Olay nasıl meydana geldi?

 

Geçtiğimiz 28 Haziran 2014 tarihinde Üsküdar'daki Hüseyin Avni Paşa Korusu'nda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre çatıda başlayan yangın ahşap olan köşkte hızlıca yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen köşk kısa sürede küle dönüştü. Alevler koru içindeki ağaçlara da sıçradı. Küle dönen köşkün içindeki ahşapların bir kısmı yangın nedeniyle yıkıldı. Köşkü tamamen söndürmek için havadan helikopterle de müdahale edildi.

 

Köşk 31 milyon TL'ye Mehmet Cengiz'e satılmıştı

 

Öte yandan yangınla beraber köşk ve içinde 3 bine yakın ağaç bulanan korunun 17 Aralık Yolsuzluk soruşturmasında ifadesine başvurulan işadamı Mehmet Cengiz'e ait olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz Mart ayında 81 bin 511 metrekarelik ormanlık arazinin 0 bedelle satıldığı iddia edilmişti.

Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. avukatı aracılığıyla açıklama yaparak Hüseyin Avni Paşa Korusu olarak anılan gayrimenkulu ihalede en yüksek teklifi vererek 31 milyon 690 bin 132 TL bedelle satın alındığını açıklamıştı.

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