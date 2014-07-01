Hüseyin Avni Paşa Köşkü'ndeki yangınının sırrını itfaiye raporu çözecek

Üsküdar'da Fethi Paşa Korusu’ndaki koruma altında olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün kül olmasına neden olan yangının sebebini itfaiye raporu çözecek. Gökyüzü kamerasıyla bugün çekilen görüntülerde bitki örtüsünün ortasında bulunan köşkten yükselen alevlerin, korudaki ormanlık alana sıçramamasının büyük bir şans olduğu belirlendi.

Ali Aksoyer’in DHA’da yer alan haberine göre, tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü geçtiğimiz günlerde çıkan ve sebebi henüz belli olmayan bir yangında kül olmuştu. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre çatıdan başladığı öğrenilen yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalar tarafından söndürülmüş, ancak binadan geriye bir şey kalmamıştı.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporun yangının çıkış sebebini ortaya çıkaracağı belirtildi. Enkaz üzerinde incelemelerin sürdüğü belirtilirken itfaiye raporunun önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor.

Öte yandan kül olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün havadan yapılan çekimlerinde alevlerin Fethi Paşa Korusu'nda bulunan ormanlık alanana sıçramamasının büyük şans olduğu belirtildi. Tamamen yanan ve küle dönen ahşap köşkten yükselen alevlerin binanın yanında bulunan birkaç ağaca zarar verdiği itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ve havanın rüzgarsız olmasının alevlerin diğer ağaçlara sıçramasını önlediği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yanan Hüseyin Avni Paşa Korusu ve içindeki tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü'yle ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Hüseyin Avni Paşa Korusu için Cengiz İnşaat A.Ş tarafından TMSF'ye bugüne dek hiçbir ödeme yapılmadığı iddialarının bulunduğunu belirten Tanrıkulu, "Cengiz İnşaat A.Ş.’ye AKP hükümeti tarafından 'bölgedeki imar yasağının kalkacağı' güvencesinin önceden verildiği iddiası doğru mudur?" dedi.

Tanrıkulu, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

1-Cengiz İnşaat A.Ş'nin 23 Kasım 2007 tarihinde 31 milyon 690 bin 132 TL muhammen bedelle TMSF'den satın aldığının açıklandığı Hüseyin Avni Paşa Korusu için Cengiz İnşaat A.Ş tarafından TMSF'ye bugüne dek hiçbir ödeme yapılmadığı iddiası doğru mudur?

2-Cengiz İnşaat A.Ş. nin 23 Kasım 2007 tarihinde 31 milyon 690 bin 132 TL. muhammen bedelle TMSF den satın aldığı koru için TMSF ile Cengiz İnşaat A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin 2012 yılında iptal edilerek yenilendiği ve 2012 yılındaki satış sözleşmesi ile Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yüzde 65 lik kısmının bu kez bedelsiz olarak ‘0’’ TL. ye Cengiz İnşaat A.Ş. ye devrine onay verildiği iddiası doğru mudur?

3-Cengiz İnşaat A.Ş.’ye AKP hükümeti tarafından “bölgedeki imar yasağının kalkacağı” güvencesinin önceden verildiği iddiası doğru mudur?

4-Yangının çıktığı 28 Haziran 2014 tarihinden 5 gün önce 23 Haziran 2014 tarihinde - bu tarih aynı zamanda Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koru içinde bulunan tarihi Hüseyin Avni paşa Köşkü nün restore edilmesi için Cengiz İnşaat A.Ş. ye ön izin verildiği tarihtir. - koru içindeki tarihi eserlerin Cengiz İnşaat A.Ş. tarafından tahliye edildikleri iddiası doğru mudur?

5-İddialar doğruysa, Cengiz İnşaat A.Ş. tarafından tahliye edilen Hüseyin Avni Paşa Korusu içindeki tarihi eserler hangileridir; tarihi eserler nereye götürülmüştür?