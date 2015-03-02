Mehmet Baransu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Balyoz" planı davasında yargılanan bazı sanıklara "kumpas" kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Baransu, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Balyoz'da soruşturması kapsamında dün evinde 10 saat arama yapılan ve ardından gözaltına alınan Mehmet Baransu geceyi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'de geçirdi. Baransu'ya emniyette 6 saatte Balyoz Belgeleri ve 'Karargah' isimli kitabına ilişkin 28 soru yöneltildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Baransu, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü, Mehmet Baransu'nun ifadesini almadı, dosya üzerinden inceleme yaptı.

'Tek başıma örgüt kurmuşum'

DHA’da yer alan habere göre, Mehmet Baransu bu sabah doktor kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Hastanesi'ne götürüldü. Kendisine soru sorulan Baransu, “Tek başıma örgüt kurmuşum! Bakalım, göreceğiz!” ifadelerini kullandı.Mehmet Baransu sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Baransu'ya yöneltilen suçlamalar

Baransu'nun avukatı Ahmet Emre Bayrak, savcının müvekkili Baransu'yu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek , devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiğini söyledi.

Mehmet Baransu kimdir?

1977 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Ailesinin kökeni, Mısak-i Milli sınırlarının çizilmesinden sonra Ermenistan sınırlarında kalmış bir köye dayanmakta. Ailesinden çok sayıda kişi Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit düşmüştür. Ailesi ile birlikte Erzurum'a yerleşen Baransu, lise öğrenimini burada tamamladı.

Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. İlk gazetecilik deneyimini üniversitenin ajansında görev alarak yaşadı. Daha sonra Akşam gazetesinde çalışmaya başladı. Bir arkadaşının vasıtasıyla Aksiyon dergisine geçti.

2000 yılına kadar burada çalışan Baransu, hazırladığı haberlerle dikkat çekmişti. Özellikle de kaçakçılık konusunda haberler yazdı. Aksiyon dergisinden yaşadığı bir problem üzerine ayrıldı. Ardından kısa bir süre 32. Gün'de çalıştı.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yapan Baransu, tezini hazırlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne ( ABD ) gitti ve yaklaşık üç yıl burada kaldı. 2007 yılından itibaren Taraf gazetesinde çalışmaya başladı ve halen köşe yazılarına devam etmektedir. Taraf gazetesinde hazırladığı haberlerle ses getiren Baransu, 2009 yılında Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.