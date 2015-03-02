Balyoz davasıyla ilgili gözaltına alınan Mehmet Baransu'dan ilk açıklama

Balyoz Davası kapsamında evinde polis tarafından yaklaşık 10 saat arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Mehmet Baransu, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi; daha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Baransu'nun Eyüp'teki evine sabah saat 11.00 sıralarında gelen polis ekipleri saat 21.00'e kadar arama yaptı. Ardından, Mehmet Baransu gözaltına alınarak, polisler eşliğinde evden ayrıldı. Baransu, bu sırada gazetecilere, "Arkadaşlar, siz siz olun, gazeteci olarak adliyeye belge teslim etmeyin. Adliyeye belge teslim ettim diye örgüt kurmaktan yargılanıyorum" dedi.

Polis ekibi, Mehmet Baransu'nun evinde yaptığı aramada bazı doküman ve eşyalara da el koydu.

Baransu, daha sonra Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından da sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Baransu'nun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler şöyle: