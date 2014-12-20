Eski Tuğgeneral Süha Tanyeri'den Mehmet Baransu'ya: O CD'leri sen hazırladın

Balyoz davasından yargılananların ailelerinin başlattığı 'Sessiz Çığlık' eyleminde konuşan Süha Tanyeri, Mehmet Baransu'nun savcılığa teslim ettiği ve Balyoz davasına dayanak oluşturan 11 ve 17 numaralı CD'lerin Mehmet Baransu tarafından hazırlandığını iddia etti.

Balyoz davasından yargılananların ailelerinin başlattığı 'Sessiz Çığlık' eyleminin 116 haftası, yine Beşiktaş'ta bulunan Demokrasi Anıtı'nda yapıldı.

DHA'nın haberine göre, eyleme katılan eski 1. Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Süha Tanyeri, Balyoz davasının dijital delillerini oluşturan 11 ve 17. CD'ler üzerindeki yazıların kendisine ait olmadığının geçen hafta mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ile kanıtlandığını söyledi.

CD'ler not olduğum kağıtlardan tane tane harflerle oluşturulmuş

Tanyeri, “Bütün delilleri ihtiva eden 11 ve 17 numaralı CD'lerin üzerindeki yazının bana ait olmadığını mahkeme süresince belgeleriyle defalarca mahkeme heyetine izah ettim. Ama maalesef aldıkları görev gereği bize ceza verebilmeleri için bu iddialarımızı duymamaları gerekiyordu ve ısrarla duymadılar. Ama ne oldu, 4 sene sonra iki CD'nin üzerindeki yazıların benim daha önce not aldığım kağıtlardan tane tane alınan harflerle, harf grupçuklarıyla oluşturulduğu, bunların bir makineyle CD'lerin üzerine aktarıldığı, bilimsel açıklamalarla, bilimsel izahlarla tek tek rapora geçirildi. Bu şu anlama geliyor; iki CD baştan itibaren sahte. Yani romanın kapağı sahte. İçinde ne yazarsa yazsın hiçbir şekilde inanılamaz. O CD'ler gerçekten ordu karargahında temin edilmiş olsa idi, üzerinde yazılar makineyle yazılmış yazılar olabilir miydi" dedi.

'Bu yazı 2010'da yazılmış ve bu CD'ler o tarihte sendeydi'

Şimdi mahkemenin makineyle yazdırılan yazıların nereden temin ettirildiğini araştırdığını belirten Tanyeri, “Bu yazıların ne zaman yazdırıldığı ortaya çıkarsa içindeki belgelerin iddia edildiği gibi 2003 yılında hazırlanmadığı ortaya çıkacak. Ne zaman yazıldığı ortaya çıkınca kimin yazdığı da belli olacak. 2010'dan sonra yazılmış bir belgede meşhur Baransu acaba ne diyecek. Ben de o zaman ona soracağım, bu yazı 2010'da yazılmış. Ve bu CD'ler 2010'da sendeydi. Dolayısı ile bunu o hazırladı. Arkadaşlar bu bir casusluk faaliyetidir.



Ordu karargahından resmen planlarla ilgili bilgiler bir casusluk faaliyetiyle çalınmıştır. Casusluk faaliyeti yerine getirilmiştir, anlaşılmasın diye de Balyoz planıyla da örtülmüştür. Bu bilgiler basına da verilerek esas verildiği yer gizlenmiştir. Yoksa kalkıp Yunanistan planlarında niye değişiklik yaptı. Niye kıyı hattı boyunca engeller döşedi" diye konuştu.