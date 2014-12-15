Balyoz'da bilirkişi raporu: Davanın temelini oluşturan o yazı makineyle yazılmış!

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu tarafından bir valizle savcılığa teslim edilen ve 'Balyoz Davası'nın temelini oluşturan iki CD üzerindeki, eski 1. Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin el yazısının makineyle yazıldığı bilirkişi raporuyla kanıtlandı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Balyoz Davası’nın görüldüğü İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Prof. Dr. Salih Cengiz tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda; C-11 kodlu CD üzerindeki “Or.K-na” ve C-17 kodlu CD’deki “K.özel” yazılarının aletle yazıldığı ifade edildi. Raporda, şöyle denildi:

“Aletle yazıldığı iddia edilen kısımlarda mürekkep dağılımının tamamen homojen olduğu görülmüştür.

Aletle yazıldığı iddia edilen yazılarda harflerin başlangıç noktalarında tamamen aynı şekilde ve büyüklükte vurgu izleri görülmüştür. Bu izlerin yazının oluşturulmasında kullanılan alete bağlı mürekkepli kalemin 90 derecelik, yani tam dik açıyla karakter yazım başlangıç noktasına hızla inmesi sonucu meydana geldiği kanaatini oluşturmuştur. Piyasada bu tür yazım aygıtları çeşitli marka ve modeldedirler.

Araştırma konusu yazılarda kullanıldığı en muhtemel yazıcının firma tanıtım sayfası:

http://www.youtube.com/watch?v=3FHGO2i0bL4 adresinde,

işlemin nasıl yapılabileceğinin tanıtımı ise

http://www.youtube.com/watch?v=Kf5sqhP3u18 http://www.youtube.com/watch?v=3FHGO2i0bL4 adresindedir.

Aletle yazıldığı iddia edilen yazılarda harflerin kalınlık ve düzeninde başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür.

Aletle yazıldığı iddia edilen yazılarda kullanılan mürekkepli kalemin hızla yüzeye vurgusu sonucu mürekkep saçılmasının olduğu görülmüştür.

Raporun sonuç bölümünde, “C-11 üzerindeki ‘Or-K.na” yazısının ve C-17 üzerindeki “K.özel” yazısının ise bir alet, yukarıda izah edilen muhtemel yazma aygıtı ve yöntem yardımıyla oluşturulduğu kanaati oluşmuştur” denildi.

'Kumpas açıkça kanıtlandı'



Balyoz Davası avukatlarından Mehmet Selim Yavuz, bu rapor ile birlikte kumpasın açıkça kanıtlandığını belirterek, “Bu saatten sonra bu yazının kim tarafından yazıldığını tespit edilmesi gerekiyor” dedi. Yavuz, tüm ısrarlara rağmen Balyoz Davası’na bakan özel yetkili mahkemenin bu incelemeyi yaptırmadığını hatırlatarak, “Bugün özel yetkili mahkemenin niye CD’leri bilirkişiye göndermediğini anlamış olduk” dedi.

İlk yargılamada rapor talepleri reddedilmişti

Mehmet Baransu tarafından savcılığa teslim edilen ve Balyoz davasına dayanak oluşturan 11 ve 17 numaralı CD'ler hakkında iki el yazısı incelemesi sanıklar tarafından yaptırılmıştı. Yrd Doç. Dr. Jale Bafra ve ABD'li Grant Sperry tarafından CD'ler üzerindeki el yazılarının makine ile Sanık Süha Tanyeri'nin yine Mehmet Baransu tarafından Savcılığa teslim edilen el yazısı notlarından kopyalandığı tespiti yapılmıştı. Sanıklar hakkında yargılama sırasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden birçok kez 11 ve 17 numaralı CD'ler üzerindeki el yazıları ile ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılması talep edilmiş ancak bu talep reddedilmişti.